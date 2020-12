Grande Fratello Vip 5 svela la morte di Maradona ai vipponi, poi Mediaset censura

La puntata del 30 novembre 2020 di Grande Fratello VIP 5 è stata condita da vari momento poco calzanti con la vita dei vipponi all’interno del reality: dal discorso del figlio di Maria Teresa Ruta passando per il gossip a tinte gay fra un amico di Selvaggia Roma e un altro amico di Enock Balotelli. Nel mentre, c’è stato anche il tempo di una rivelazione abbastanza particolare: Alfonso Signorini ha architettato uno spazio di 10 – 15 min per rivelare ai concorrenti reclusi nella casa di Cinecittà che pochi giorni fa è venuto a mancare Diego Armando Maradona.

Per fare l’annuncio, Signorini si è avvalso della presenza di Maria Teresa Ruta in quanto vecchia amica del Pibe de Oro nonché prima storica giornalista italiana ad essere stata in grado di avvicinarlo ed intervistarlo per un noto quotidiano sportivo. Un fatto insolito, certo, ma che si è concluso con un altro avvenimento davvero misterioso…

Grande Fratello Vip 5 svela la morte di Maradona ai vipponi

Svelata la morte di Diego Armando Maradona e le ragioni della sua scomparsa (non legate al Covid, ha precisato Signorini), i vipponi si sono lasciati andare ad alcune parole di commiato. La prima è stata ovviamente Maria Teresa Ruta: “Diego Armando l’ho visto tante volte. Ci siamo incrociati sui campi di calcio ma ci siamo visti anche privatamente. Eravamo amici. Devo a lui l’inizio della mia carriera sulla carta stampata. Ha fatto dei palleggi con un limone e quella foto è finita sulla copertina de La Gazzetta dello Sport. Era una persona generosa… Ha fatto tante cose per i suoi compagni”. Grande Fratello VIP 5: Maria Teresa Ruta infuriata con Amedeo Goria, ecco perché

Dice la sua anche Francesco Oppini, esperto di calcio giocato: “Maradona è il 10 per eccellenza! È il calciatore più forte di sempre. Fatico a parlare perché è una cosa che colpisce tutti. Bisogna sapere distinguere la persona dallo sportivo. Voglio mandare un abbraccio al figlio Diego Armando Maradona Jr che conosco ma anche ai tifosi napoletani”. Un momento molto intenso che però è misteriosamente scomparso dal web.

Grande Fratello Vip 5: Mediaset censura spazio sulla morte di Maradona?

Nonostante sia andato in onda alle ore 12:30 circa e tutti hanno potuto assistere allo spazio commemorativo, il Grande Fratello VIP 5 ha deciso di rimuovere ogni riferimento a questo accaduto dal sito web del GF VIP, da Mediaset Play e dai social ufficiali del reality.

Ma c’è di più: anche nel video della puntata integrale del GF VIP andata in onda lunedì 30 novembre 2020, lo spazio dedicato alla scomparsa di Maradona è stato tagliato; ed è facile notarlo visto che si sarebbe dovuto trovare al minutaggio 02:17:45. Per quale motivo non esiste traccia di questo momento? Mistero.