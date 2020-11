Mario Balotelli difende Enock sui social: “E’ intoccabile” e le sorelle ruggiscono insieme a lui

Mario Balotelli come sempre ieri era davanti alla tv per seguire il Grande Fratello VIP 5. Ma a giudicare dalle sue parole, sarà l’ultima puntata in cui lo vedremo sintonizzarsi davanti al piccolo schermo per vedere il reality di Canale 5. Sembrerebbe, almeno dalle sue parole, che le cose successe negli ultimi giorni non siano affatto di suo gradimento; in particolare al calciatore non è affatto piaciuta l’entrata in casa di Selvaggia Roma e tutto quello che ne è derivato. E allora, proprio nel corso della puntata del GF VIP 5 di ieri, ha voluto far notare delle cose…Una frase che dice tutto e niente, come è nel suo stile. Nel frattempo Enock ha smesso di chiedere per che squadra abbia formato suo fratello, forse se n’è fatto una ragione…

MARIO BALOTELLI ENTRA A GAMBA TESA IN DIFESA DI ENOCK

Le parole di Mario Balotelli sui social:

Quando decidi di camminare nelle tenebre dimenticati la luce. Gioco finito. Enock è intoccabile ripeto, lui è INTOCCABILE. La vita non è al Grande Fratello Vip quando si sparla a caso poi si prendono le proprie responsabilità MA FUORI DALLA CASA!

In bocca al lupo a tutt

Che cosa avrà voluto dire super Mario con queste parole, prende le difese di suo fratello e smette di seguire il Grande Fratello VIP 5? Mentre Balotelli era impegnato nei suoi tweet, anche le sue sorelle hanno deciso di prendere in mano i social, ovviamente in difesa di Enock. E hanno attaccato la Roma con queste frasi:

Vedo che qualcuno ha proprio voglia di essere sbranata. Stai proprio giocando con il fuoco. Sono molto tranquilla come persona, mi faccio i cavoli miei e vivo nel mio mondo. Però se tocchi i miei fratelli tocchi me

E ancora:

Hai cliccato il bottone sbagliato stavolta. Se pensi di essere il fuoco allora adesso io ti spengo. Voliamo basse. Hai sbagliato famiglia stavolta. Quando uscirai dove vuoi, quando vuoi. Sono pronta

Una piccola nota in questa vicenda. A Enock che era così ubriaco da non ricordare praticamente nulla di tutto quello che è successo la sera in cui ha conosciuto Selvaggia ( bellissimo messaggio da far passare in tv tra l’altro) come mai, giorni dopo i fatti, non è venuto in mente di mandare un messaggio a Selvaggia Roma, dicendole che non era stato lui a scrivere quelle cose ma che i messaggi erano stati mandati da un amico? Lo ha fatto? E se lo ha fatto lo può dimostrare, se non lo ha fatto invece…