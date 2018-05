Omicidio a Sinalunga, giovane albanese ucciso con un colpo di pistola

A Sinalunga un giovane albanese è stato ucciso con un colpo di pistola al collo. Il ragazzo, stando alle ultime notizie, è morto in pochi secondi. L’omicidio è avvenuto intorno alla mezzanotte di ieri. La vittima aveva 22 anni. Dell’assassino ancora non si sa molto. I carabinieri attualmente stanno accertando l’identità di un uomo che potrebbe essere l’artefice del delitto. Il giovane si trovava ospite a casa di amici per una cena a Sinalunga alta, pare che in passato sia stato residente in un Comune in provincia di Firenze.

SINALUNGA, UN GIOVANE ALBANESE UCCISO CON UN COLPO DI PISTOLA ULTIME NOTIZIE: FERMATO IL PROBABILE ASSASSINO

Un giovane albanese è stato ucciso a Sinalunga con un colpo di pistola al collo. Al momento sappiamo dalle ultime notizie che i carabinieri hanno rintracciato il probabile assassino, un uomo di 34 anni di origini sarde e residente nell’aretino.

Quest’ultimo è stato trovato a poche centinaia di metri dal luogo dove è avvenuto l’omicidio. Le forze dell’ordine l’hanno trovato in evidente stato di alterazione e ferito. L’assassinio è avvenuto intorno alla mezzanotte di ieri, durante una cena tra amici a Sinalunga alta. L’arma del delitto non è stata trovata, ma intanto il probabile assassino è stato sottoposto allo stub, per comprendere se di recente ha utilizzato un’arma da fuoco.

Ancora non si sa quale possa essere il motivo per cui è avvenuto l’omicidio. Per ora si parla di una esecuzione per un regolamento di conti. Dalle prime ricostruzioni, il giovane albanese pare sia stato invitato a scendere dall’abitazione in cui si trovava. Proprio di fronte alla porta di casa sarebbe stato ucciso con un colpo di pistola.