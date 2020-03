Coronavirus ultime notizie dall’Emilia Romagna: due assessori della giunta regionale positivi, i casi totali sono 421

Mentre si valuta se chiudere le scuole e prendere provvedimenti maggiormente restrittivi in tutte le regioni di Italia e non solo nelle prime tre con numeri più alti di casi di Coronavirus, dall’Emilia Romagna arrivano nuovi dati di contagi a causa del nuovo coronavirus. Oltre 400 al momento le persone risultate positive in regione. Nel giro di pochi giorni, l’Emilia Romagna ha superato il Veneto, nonostante non ci sia un focolaio primario. Secondo quanto si riferisce dalla Protezione civile, e dalla Regione, tutti i casi sarebbero riconducibili al Veneto e alla Lombardia, per quello che è stato il contatto primario.

Di pochi minuti fa, la notizia del contagio di due assessori della regione Emilia Romagna. La neo assessora regionale Barbara Lori è risultata positiva al Coronavirus. Lori aveva partecipato alla seduta di insediamento della Giunta venerdì scorso.

Subito dopo aver appreso la notizia, ieri sera tardi, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, il sottosegretario Davide Baruffi e l’assessore alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini, si sono sottoposti al test tampone, per motivi legati all’operatività dell’Ente e doverose ragioni precauzionali. In particolare, l’assessore Donini era entrato in più diretto contatto con Barbara Lori nei giorni scorsi.

L’assessore, secondo quanto viene riferito in questi minuti, è risultato positivo al nuovo coronavirus; sia lui che la Lori, sarebbero in buone condizioni. Si trovano, secondo quanto riferisce Repubblica, in isolamento nelle loro case. Si sta cercando di ricostruire la cerchia delle persone che sono state maggiormente in contatto con i due assessori negli ultimi giorni, per effettuare nuovi tamponi.

Intanto il presidente Bonaccini fa sapere che parteciperà all’incontro con il premier Conte e le parti sociali dedicato alle misure economiche, previsto nel pomeriggio a Roma, collegato in videoconferenza dalla Regione, a Bologna.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE DALL’EMILIA ROMAGNA: I DATI AGGIORNATI AL 4 MARZO 2020

Come saprete questo pomeriggio alle 18 la protezione civile diramerà il bollettino medico con i dati aggiornati, ma intanto, ecco i numeri che arrivano dall’Emilia Romagna, che resta la seconda regione, con il maggior numero di contagi.

In Emilia-Romagna il numero di casi positivi al coronavirus registrati sono 421: sono 256 a Piacenza, 84 a Parma, 14 a Reggio Emilia, 33 a Modena, 6 a Bologna e 24 a Rimini, 1 a Forlì-Cesena, 2 a Ravenna. L’assessore Raffaele Donini, titolare della Sanità, ieri, prima di sapere che anche lui sarebbe risultato positivo al coronavirus, annunciava anche una buona notizia: “Ci sono quattro cittadini clinicamente guariti, non ci sono più i sintomi che erano presenti al loro ricovero”; nei prossimi giorni avranno il doppio tampone per completare la procedura richiesta dal protocollo per essere considerati totalmente guariti; si tratta di due persone di Lugo, una Castelnuovo di sotto e una di Rolo.