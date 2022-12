I 10 personaggi più cercati su Google in Italia nel 2022: a sorpresa Marco Bellavia

Chi sono i personaggi più ricercati su Google nel 2022? Ecco la top 10

Bisogna ammettere che il caso “Marco Bellavia” ha avuto un certo clamore mediatico nel nostro paese. Lo dimostrano le ricerche e i trend di Google. Come ogni anno, viene stilata la lista con le principali ricerche fatte in Italia sul motore di ricerca più usato. E il nome di Marco Bellavia spunta nella top dieci dei personaggi più cercati su Google nel nostro paese. Nella classifica stilata da Google, che rispecchia quello che gli italiani hanno cercato in rete nel 2022, spicca quindi anche il nome dell’ex concorrente del Grande Fratello VIP. Non una cosa da poco se si considera che il primo della lista è niente poco di meno che Vladimir Putin.

Ma vediamo la lista al completo, con i dieci personaggi più cercati e ricercati in Italia su Google nel 2022.

Un anno di ricerche su Google: i 10 personaggi più ricercati

1) Putin

2) Drusilla

3) Blanco

4) Sinner

5) Vlahovic

6) Djokovic

7) Berrettini

8) Dybala

9) Marco Bellavia

10) Ornella Muti

In questa classifica due donne che hanno partecipato a Sanremo, a dimostrazione di quanto il Festival ancora, sia un evento catalizzatore di attenzione. Parliamo di Drusilla e Ornella Muti. e poi chiaramente in testa alla classifica, purtroppo per quello che sta succedendo, Putin. Terzo gradino del podio per Blanco, campione di incassi, campione di successo e vincitore insieme a Mahmood anche del Festival. Lo sport come sempre, di grande impatto per le ricerche nel nostro paese. I tennisti quest’anno, sono al top. E poi al nono posto, l’ex concorrente del Grande Fratello VIP 7 Marco Bellavia. Il conduttore di Bim Bum Bam è stato protagonista, suo malgrado, di alcune delle pagine più brutte di televisione raccontate nel nostro paese negli ultimi anni. L’impatto è stato notevole, se appunto, il vippone, per dieci giorni di permanenza in un reality, ha “sbaragliato” la concorrenza, entrando nella top 10.

