Un anno di ricerche su Google: le parole più cercate su Google nel 2022 in Italia

Le dieci parole più cercate su Google nel 2022 in Italia: ecco la top 10

Come ogni anno, è arrivato il momento di scoprire quelle che sono state le parole più cercate su Google nel 2022 in Italia. La lista è di 10 parole, le più cercate sul motore di ricerca più utilizzato nel nostro paese. Purtroppo una lista che rispecchia quello che è accaduto nell’ultimo anno. Dopo la pandemia, la guerra. E’ infatti “Ucraina” la parola più cercata su Google in Italia nel 2022. Una ricerca che dipende purtroppo da quello che è accaduto da fine febbraio dello scorso anno, quando è iniziata l’invasione Russa ai danni dell’Ucraina, sfociata poi nella guerra che ancora oggi, prosegue. Una guerra che ha causato distruzione, vittime, arresti, morti. Ma che ha anche avuto grandi ripercussioni in tutti i paesi europei. L’aumento dei prezzi della benzina, del gas, le bollette schizzate alle stelle. L’inflazione in forte aumento. E’ un anno che difficilmente dimenticheremo. Nella lista delle dieci parole più cercate, anche Regina Elisabetta: dopo 70 anni di regno, sua maestà è venuta a mancare. La morte della Regina segna un evento storico ed era immaginabile che sarebbe finita nei trend di Google, nonostante, si tratti di un fatto abbastanza recente. La regina Elisabetta infatti, è morta l’8 settembre del 2022. Un altro lutto dolorosissimo per il nostro paese: quello di Piero Angela. Il nome del giornalista e di divulgatore, entra nella top 10. Una classifica nella quale c’è anche lo sport, con il torneo Australia Open ( ricordiamo le polemiche e tutto quello che è successo con Djokovik) e l’eliminazione della nostra Italia dal mondiale, dopo la sconfitta con la Macedonia ( gli azzurri non si sono qualificati per Qatar 2022). E poi la musica con Blanco, re assoluto dell’ultimo anno.

Ma vediamo nel dettaglio la lista completa.

La top 10: le dieci parole più cercate in Italia su Google nel 2022

1) Ucraina

2) Regina Elisabetta

3) Russia Ucraina

4) Australian Open

5) Elezioni 2022

6) Putin

7) Piero Angela

8) Drusilla

9) Italia Macedonia

10) Blanco

Nella lista anche le elezioni 2022 che hanno portato al Governo Giorgia Meloni. E poi Drusilla, senza dubbio il personaggio rivelazione dell’ultimo anno. Dalla sua partecipazione a Sanremo al programma in onda su Rai 2 che la vede protagonista.