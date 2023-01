E’ tempo di saldi, il calendario: tutte le date regione per regione

E' arrivato il momento per dare il via allo shopping sfrenato, iniziano i saldi invernali: ecco il calendario

C’è chi non vede l’ora di entrare nei negozi in questo periodo dell’anno, c’è chi attende con grande curiosità e speranza i saldi invernali con la speranza di trovare tutto quello che serve. Ed è tempo di saldi, che quest’anno però, inizieranno poche ore prima della Befana. Non una buona notizia per chi sperava di fare i regali con un po’ di ritardo risparmiando durante i saldi. I più fortunati saranno i lucani, visto che in Basilicata, i saldi invernali, prenderanno il via oggi. Avranno quindi qualche giorno in più per acquistare a prezzi scontati anche dei regali da mettere nella calza della Befana. Vale lo stesso per i siciliani: la Sicilia insieme alla Basilicata è la sola regione che inizierà con i saldi invernali da oggi.

Ma vediamo nel dettaglio il calendario dei saldi invernali. Perchè se è vero che nelle altre regioni le vendite a prezzi scontati inizieranno il 5 gennaio 2023, è anche vero che la durata dei soldi, è diversa e cambia da regione a regione.

Abruzzo 5 gennaio 2023 (per 60 giorni) con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno

Basilicata 2 gennaio – 2 marzo 2023 con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi

Calabria 5 gennaio – 6 marzo 2023 con divieto di effettuare promozioni nei 15 giorni prima dell’inizio dei saldi

Campania 5 gennaio 2023 (per 60 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi

Emilia Romagna 5 gennaio 2023 (per 60 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi

Friuli Venezia Giulia 5 gennaio – 31 marzo 2023 con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno

Lazio 5 gennaio 2023 (per 6 settimane) con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi

Liguria 5 gennaio – 18 febbraio 2023 (per 45 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 40 giorni prima dell’inizio dei saldi

Lombardia 5 gennaio – 5 marzo 2023 con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi

Marche 5 gennaio – 1 marzo 2023 con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi

Molise 5 gennaio 2023 (per 60 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima e 30 dopo l’inizio dei saldi

Piemonte 5 gennaio 2023 (per 8 settimane) con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima l’inizio dei saldi

Puglia 5 gennaio – 28 febbraio 2023 (per 45 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi

Sardegna 5 gennaio 2023 (per 60 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 40 giorni prima dell’inizio dei saldi

Sicilia 2 gennaio – 15 marzo 2023 con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno

Toscana 5 gennaio 2023 (per 60 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi

Umbria 5 gennaio – 5 marzo 2023 con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno

Veneto 5 gennaio – 28 febbraio 2023 con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi

Valle d’Aosta 3 gennaio – 31 marzo 2023 (per massimo 30 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 15 giorni prima dell’inizio dei saldi

Provincia Autonoma di Trento per 60 giorni. I commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi