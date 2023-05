Previsioni meteo maggio, che mese ci aspetta? Scordatevi l’estate

Chi si aspettava un maggio caldo dal sapore estivo sbagliava: ecco le previsioni meteo per le prossime settimane

Ci siamo tutti accorti che questo mese di maggio non regalerà grandi gioie a chi si aspettava giornate dal clima estivo. Ci saranno giorni di bel tempo ma in generale, la temperatura, come si è già visto in questa prima settimana del mese, non saranno sopra la media stagionale, anzi. E a spiegare che mese di maggio ci aspetta, è il tenente colonnello dell’Aeronautica Militare Guido Guidi in una lunga intervista per Fanpage.it durante la quale ha provato a spiegare che cosa dobbiamo aspettarci dal mese di maggio 2023. Niente bagni al mare, niente temperature da estate. E forse in fondo, è anche meglio così visto che si lavora e il nostro corpo potrebbe arrivare esausto al mese di agosto se si iniziasse già ora con il caldo. A maggio dunque succederà quello che è successo ad aprile quando non sono mancate piogge e giornate anche molto fredde? Le temperature saranno sicuramente più miti, ha spiegato il colonnello ma l’instabilità sarà una costante anche in questo mese. Insomma, chi si lamentava del fatto che le mezze stagioni non esistono più, potrà ritenersi soddisfatto viste quelle che sono le previsioni meteo per il mese di maggio 2023.

Che maggio ci aspetta? Ecco le ultime news sul clima

Il colonnello Matteo Guidi ha spiegato: “Le temperature si manterranno piuttosto basse, saranno sotto media per tutta la settimana e sicuramente anche per l’inizio della successiva. Non farà freddo, ma non farà nemmeno caldo, resteremo sui 21/22 gradi, anche 18 a tratti. Diciamo che sarà leggermente più fresco rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare nella seconda settimana di maggio“. Il mese di maggio sarà caratterizzato da una serie di perturbazioni che daranno il via anche a piogge e fresco.

Resteranno dunque deluse tutte le persone che per questo mese di maggio si aspettavano l’arrivo di una estate anticipata. Il colonnello ha spiegato: “Possiamo dire con ottima approssimazione che, se le previsioni sono rispettate, non ci sarà nessun inizio anticipato dell’estate. Questo è sicuro“. Dunque per il momento i costumi possono ancora restare negli armadi mentre occorrerà andare spesso in giro con l’ombrello per via delle possibili piogge. Come quelle che arriveranno questo fine settimana. Una nuova ondata di maltempo infatti, è in arrivo su quasi tutta l’Italia.