Situazione difficile in Emilia Romagna, il maltempo non si placa: 2 morti, fiumi esondati

Ci sono due morti e diversi dispersi in Emilia Romagna mentre non si placa l'ondata di maltempo che sta colpendo la regione: le ultime

L’Emilia-Romagna è attualmente colpita da una serie di nubifragi, allagamenti e frane, che stanno seminando il terrore nella regione. L’allerta rossa è costante, e i residenti si domandano quanto ancora dovranno sopportare questa situazione critica. Purtroppo secondo le ultime notizie relative alle previsioni meteo, l’ondata di maltempo non andrà via nelle prossime ore. Previste almeno altre 24 ore di pioggia su tutto il territorio già martoriato.

E si iniziano a fare i primi bilanci: i danni causati dal maltempo hanno già portato alla perdita di due vite umane. A Forlì, un uomo anziano che viveva al piano terra è stato trovato privo di vita nella sua abitazione, mentre sua moglie è stata fortunatamente salvata. A Ronta di Cesena, invece, è stato trovato morto un uomo di 70 anni, mentre la moglie risulta ancora dispersa.

Esondano i fiumi in Emilia Romagna: la situazione

I fiumi della regione non riescono più a contenere la quantità di acqua che li attraversa, e le esondazioni si susseguono incessantemente. Tra i fiumi che hanno esondato vi sono il Savio a Cesena, il Montone a Forlì, il Sillaro a Ravenna, il Savena e lo Zena a Bologna. La circolazione ferroviaria è completamente bloccata, il centro di Faenza è sott’acqua e persino il pronto soccorso dell’ospedale di Riccione è stato allagato. Fino alla tarda serata di ieri, si contavano già mille evacuati, ma il numero è in costante aumento. Gli elicotteri sono in azione nel Forlivese per soccorrere le persone in difficoltà, mentre a Cesena una bambina è stata salvata a nuoto dai suoi vicini.

Il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha espresso il suo profondo dolore di fronte a questa situazione disastrosa, dichiarando che la realtà ha superato le più pesanti previsioni. Numerose aree sono state completamente allagate, e migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. Alcuni sono stati ospitati da amici o parenti che vivono ai piani superiori, mentre altri si trovano nei centri di accoglienza organizzati dalla Protezione Civile.

Drammatica la situazione a Faenza

La situazione a Faenza, già duramente colpita dall’alluvione del 2 maggio, è drammatica. Questa volta, l’argine del fiume Lamone ha ceduto anche sul lato sinistro, causando un’inondazione nel centro della città. L’acqua ha raggiunto persino i primi piani delle abitazioni, costringendo molte persone a cercare rifugio sui tetti. Durante la notte, gli sforzi di soccorso sono continuati incessantemente. Sui social media, i messaggi pieni di paura si diffondono rapidamente.

Sindaci, soccorritori e membri della Protezione Civile invitano incessantemente, spesso attraverso i social media, tutti coloro che abitano lungo i fiumi a spostarsi ai piani superiori o, se necessario, a salire sui tetti.

Previsioni meteo preoccupanti anche per il 17 maggio 2023

Si prevede che il maltempo continui senza cambiamenti significativi nel breve termine. Ancora molta pioggia è attesa, almeno fino al pomeriggio di oggi, con previsioni di altri 60 millimetri di pioggia. Tutto questo flusso d’acqua si riverserà nei fiumi, che sono già sati d’acqua a seguito delle inondazioni delle settimane precedenti. Anche oggi, la chiusura delle scuole e l’interruzione della circolazione ferroviaria saranno all’ordine del giorno nella maggior parte dell’area che va da Rimini a Bologna. In molte zone, anche quelle non direttamente colpite dalle inondazioni, si registrano interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica.

La situazione rimane estremamente critica e l’emergenza maltempo sta mettendo a dura prova la popolazione dell’Emilia-Romagna. Le autorità e i soccorritori continuano a lavorare instancabilmente per garantire la sicurezza delle persone coinvolte e per fornire assistenza a coloro che sono stati colpiti dai disastri naturali.

È fondamentale che tutti i residenti lungo i fiumi e nelle aree a rischio prendano sul serio le raccomandazioni di sicurezza e seguano le indicazioni delle autorità competenti. La collaborazione e la solidarietà della comunità sono essenziali in momenti come questi, per affrontare insieme le sfide e superare le difficoltà causate dal maltempo.

Le autorità locali e regionali stanno monitorando attentamente la situazione e si stanno attivando per mettere in atto tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della popolazione. È importante rimanere aggiornati sulle informazioni ufficiali e seguire le istruzioni fornite dalle autorità competenti.