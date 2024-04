Home » Attualità Italiana » Cristian Catalano ha ucciso la sua compagna perchè era incinta? Si pensa alla premeditazione Attualità Italiana Cristian Catalano ha ucciso la sua compagna perchè era incinta? Si pensa alla premeditazione Redazione UltimeNotizieFlash Le ultime notizie da Lonato dove Shau Li è stata uccisa dal suo compagno. Pare che la donna fosse incinta. Cristian Lonato ha premeditato tutto?

Non è ancora chiaro quello che è successo ma è una brutta storia. La morte di Cristian Catalano porta con se un femminicidio premeditato con grande anticipo? L’uomo ha ucciso la sua compagna e questa sembra essere la prima certezza, cercando di inscenare un possibile suicidio, tagliandole le vene senza tenere in considerazione però, che all’occhio di un esperto, è apparso subito evidente che erano state inflitte da un’altra persona, quelle ferite. E così nel bresciano si indaga, dopo che questo tragedia di Pasqua ha sconvolto la comunità di Lonato. Shau Li aveva solo 45 anni e in casa sua sono state trovare delle ecografie, il che lascerebbe pensare che la donna fosse incinta. E’ questo il motivo alla base del femminicidio?

Cristian Catalano e il giallo del femminicidio-suicidio

Non si riesce a comprendere che cosa sia accaduto in quelle ore ma dalle indagini emergono dettagli che fanno pensare alla premeditazione. Infatti, i corpo di Cristian Catalano e di Shau Li sono stati ritrovati a diverse ore dalla morte. Catalano non si era presentato a lavoro perchè era in ferie, aveva chiesto al capo di potersi assentare per qualche giorno. E dunque anche questo, ha ritardato la scoperta dei due corpi.

A lavoro uomini e mezzi dei carabinieri della compagnia di Desenzano e della stazione di Lonato – con il coordinamento del pm Alessio Bernardi, titolare dell’inchiesta (aperto un fascicolo per omicidio). Si cercherà di capire se Cristian Catalano ha ucciso la sua compagna perchè era incinta e non gli aveva detto nulla, se lei invece lo aveva lasciato. Saranno fondamentali anche le analisi dei cellulari per comprendere cosa stesse accadendo nella vita dei due. L’assassino era tornato da poco in Italia, aveva infatti vissuto per un lungo periodo in Brasile, dove aveva lasciato una figlia e la sua ex moglie. Il dramma si sarebbe consumato la notte di Pasquetta (tra lunedì e martedì) nell’appartamento dove Catalano da pochi mesi viveva in affitto.

Sono stati i parenti di Shau Li a chiedere aiuto ai vicini di casa di Catalano, visto che non riuscivano a mettersi in contatto con la donna. Arrivati sul posto, hanno subito notato le tracce di sangue e hanno compreso che qualcosa di brutto era accaduto in quella abitazione.