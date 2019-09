Uragano Dorian devasta le Bahamas con venti fino a 320 km/h: evacuata la costa del South Carolina

L’uragano Dorian fa paura e ha devastato le Bahamas arrivando con una forza molto elevata, tanto da rientrare nella categoria 5. Secondo quanto si apprende, una parte della cittadina di Marsh Harbon, con circa 6mila abitanti, è sotto l’acqua. In molti cercano di trovare rifugio a seguito della devastazione. L’uragano Dorian ha infatti portato via il tetto di molte abitazioni. Intanto l’uragano si sposta facendo paura anche alla Florida e al Soouth Carolina. Qui è stata decisa l’evacuazione obbligatoria delle coste da parte del governatore Henry McMaster. A dover lasciare le proprie case sono circa un milione di persone.

URAGANO DORIAN FA PAURA: LE PAROLE DI DONALD TRUMP

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso la vicinanza alle popolazioni colpite dall’uragano Dorian: “Preghiamo per gli abitanti delle Bahamas, colpiti come mai prima d’ora. Venti di quasi 320 chilometri l’ora“. Questo è il messaggio scritto su Twitter.





EVACUAZIONI OBBLIGATORIE IN FLORIDA E SOUTH CAROLINA IN VISTA DELL’ARRIVO DELL’URAGANO DORIAN

Mentre nel South Carolina è stata decisa l‘evacuazione dell’intera costa, che prevede l’allontanamento di un milione di persone, le evacuazioni obbligatorie sono state disposte anche in Florida. A dover lasciare le proprie abitazioni sono più di 148mila persone, nella contea di St. John. Qui l’uragano arriverà con tutta la sua forza nella giornata di lunedì, così come previsto. La situazione è preoccupante anche per altre aree della Florida, quali Jacksonville. Nelle aree più a rischio le scuole sono state chiuse, come nella zona di Miami, che sono chiuse nella giornata di lunedì per il Labor Day e lo saranno anche martedì a causa dell’uragano. Nelle giornate di martedì e mercoledì gli studenti non andranno a scuola anche nelle contee di Brevard, Duval e St. John. Inoltre è stata disposta la chiusura dell’aeroporto di Palm Beach a causa dell’uragano. Ma cosa succederà? Le misure sono a scopo precauzionale. A differenza di quanto accaduto nelle Bahamas, Dorian non dovrebbe colpire in maniera diretta la Florida, muovendosi però nelle vicinanze della costa atlantica e portando piogge e venti molto forti.

La potenza dell’uragano Dorian è molto elevata. Si tratta infatti di uno degli uragani più forti registrati nell’oceano Atlantico, precisamente il secondo. Prima di lui si attesta l’uragano Allen, che nel 1980 si era abbattuto nella zona. La forza dell’impatto con la terra potrebbe ricordare invece l’uragano del Labor Day che risale all’anno 1935.

Intanto il primo ministro delle Bahamas Hubert Minnis definisce l’uragano Dorian come “mortale“, un “mostro“. Invita dunque tutti a pregare per queste popolazioni. Infatti l’uragano sta portando a venti che raggiungono anche i 320 km/h.