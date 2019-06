Pensioni quota 100 e Reddito di cittadinanza, parla Conte: “nessun taglio”

Il premier Giuseppe Conte rassicura su pensioni quota 100 e reddito di cittadinanza, affermando che non è previsto alcun taglio. Il Presidente del Consiglio ha fatto sapere che un taglio del genere “non è assolutamente all’ordine del giorno“. Considerando che alcune spese siano state sovradimensionate rispetto alla realtà dei fatti, si lavora “con il Mef perché si prefigurano dei risparmi di spesa“. Dunque ciò che sta accadendo è un risparmio di spesa piuttosto che un taglio relativo alle misure in essere. Ricordiamo che le pensioni quota 100 e il reddito di cittadinanza sono le misure chiave del Governo Lega-M5S. Vediamo nel dettaglio cosa ha detto Conte al riguardo.

Il premier Conte rassicura: nessun taglio per pensioni quota 100 e reddito di cittadinanza

Il premier Giuseppe Conte, in un punto stampa da Hanoi, ha voluto rassicurare riguardo alcune questioni relative a risparmi e tagli di spesa delle misure più sponsorizzate da questo Governo. Il Presidente del Consiglio ha detto: “Noi abbiamo in via prudenziale abbiamo accantonato delle somme“, ma con il monitoraggio di questi mesi queste “si stanno rivelando un po’ sovradimensionate“. Dunque si può parlare di “risparmio di spesa” ma non di taglio alle misure considerate, ovvero le pensioni quota 100 e il reddito di cittadinanza. Cosa succederà quindi? Secondo Conte, le misure non subiranno modifiche ma resteranno così come sono e “verranno applicate integralmente“.

Pensioni quota 100, chi può accedere alla misura?

Per accedere alle pensioni quota 100 è necessario aver compiuto 62 anni di età e aver maturato 38 anni di contributi. Si tratta di requisiti minimi che consentono di lasciare il lavoro fino a cinque anni prima del previsto. Intanto, rispetto alle domande per uscire dal lavoro con questa formula, pare ci sia stato un calo. Se nel primo mese di avvio della quota 100 le richieste sono state 77mila, a maggio sono calate di molto e sono 15mila. Qui tutti i numeri e le caratteristiche dei richiedenti l’uscita anticipata con questa formula.

Reddito di cittadinanza ultime notizie, come funziona?

Il reddito di cittadinanza è un sussidio economico destinato ai nuclei familiari in difficoltà, al di sotto di una certa soglia di reddito. L’importo va ad integrare quello della famiglia e si può usufruire anche di una somma per il pagamento di affitto e mutuo. Nei giorni scorsi si era parlato di 100mila rinunce ma il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, ha definito tale notizia una fake news. In realtà ad oggi le rinunce sono state solo 12. Le domande pervenute al 31 maggio, invece, sono state 1 milione e 270 mila.