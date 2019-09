Pensioni ultime notizie: quali saranno le novità con il nuovo Governo?

Giuramento, foto di rito e via. Si inizia una nuova era, almeno così pare. il Governo Conte Bis si insedierà nelle prossime ore e nelle prossime settimane si inizierà a parlare di tematiche concrete e di cambiamenti e novità. Tra i temi caldi, come sempre, in un paese sempre più “adulto” quelli legati alle pensioni. Migliaia di italiani in queste ore si stanno chiedendo che cosa ne sarà delle riforme varate dal Governo Giallo Verde, che ne sarà di quota 100 e come si muoverà il nuovo Governo sui temi legati alla riforma delle pensioni. E’ ancora presto per avere delle idee concrete su quello che si farà ma è chiaro che qualcosa, dovrà cambiare.

RIFORMA PENSIONI ULTIME NOTIZIE: COSA CAMBIA CON IL NUOVO GOVERNO

Grande attesa per conoscere il destino di quota 100 anche se al momento non è dato sapere quello che è il pensiero del nuovo ministro dell’Economia, Gualtieri, su questo aspetto. Secondo gli esperti di finanza si potrebbe ritoccare in qualche modo quota 100 anche perchè per la manovra finanziaria ci sarà bisogno di trovare da qualche parte dei soldi.

Stando a quelle che sono le ultime notizie sul tema riforma pensioni, l’esecutivo giallorosso avrebbe dato anche alcune indicazioni importanti a partire dalla proroga di Opzione Donna, lo scivolo di pensionamento anticipato per le lavoratrici, fino ad arrivare al ritorno di una vecchia conoscenza ovvero l’introduzione delle pensioni di garanzia per i giovani. Se quindi è vero che non si tornerà alla vecchia legge Fornero, è anche vero che ci saranno dei ritocchi a quelle che erano state le mosse fatte dal Governo Gialloverde. Una revisione di quota 100 sembra essere la cosa più probabile per il 2020.

Questo governo poi dovrebbe puntare molto sui giovani, almeno questo si deduce dai discorsi fatti ancora prima che nascesse. Vedremo nelle prossime ore, tra i vari punti di questo programma se ci saranno delle maggiori certezze in merito.