Bonus rottamazione auto ultime notizie: salta tutto, non ci sono i soldi

Bonus rottamazione auto ultime notizie, secondo quanto si apprende, il DL clima salta perché non ci sono i soldi per metterlo in pratica. Cosa sta succedendo? A quanto pare i buoni propositi del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, sono stati subito bloccati per un problema relativo alle coperture. Il Green New Deal non può essere approvato se prima non si trovano i soldi in Manovra per farlo. Sta di fatto però che le istituzioni non si arrendono ed è possibile che si possa fare in modo di realizzare almeno alcune delle cose contenute nel DL ambiente, tra cui il bonus rottamazione auto. Intanto il Decreto in questione è stato rinviato e verrà esaminato nuovamente in un secondo momento insieme al Ministero dell’Economia e agli altri ministeri. Intanto ricordiamo in cosa consiste il bonus rottamazione auto che è nelle intenzioni del Ministro dell’Ambiente.

DL AMBIENTE, IL BONUS ROTTAMAZIONE AUTO PER SCONFIGGERE L’INQUINAMENTO NELLE CITTA’ A RISCHIO

Il bonus rottamazione auto, che al momento sembra essere tutt’altro che una certezza, ha l’obiettivo di ridurre l’inquinamento nelle città più a rischio. Secondo la bozza del Decreto Legge, tale bonus dovrebbe riguardare la rottamazione di automobili con omologazione fino a Euro 4. Il bonus rottamazione auto sarebbe erogato sotto forma di credito di imposta. A poterne beneficiare dovrebbero essere le persone residenti nelle città metropolitane che risultano essere a rischio di procedura di infrazione Ue, visti gli alti livelli di inquinamento.





Inoltre nel DL clima, tra le altre cose, era previsto anche uno sconto del 20% per l’acquisto di beni sfusi, come generi alimentari, saponi, detersivi alla spina. Lo sconto era stato previsto sia per gli acquirenti finali che per i rivenditori. L’obiettivo era quello di ridurre considerevolmente il consumo di plastica.