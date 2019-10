Bonus nido, ecco quali sono le novità: come fare domanda?

Il bonus nido è un’importante forma di sostegno alle famiglie introdotta già da qualche anno. A partire dal 2019 però ci sono state delle importanti novità e l’assegno annuo è aumentato. Mentre nel 2018 erano previsti 1.000 euro l’anno per i mesi di frequenza al nido, dal 2019 fino al 2021 la cifra è diventata di 1.500 euro. Possono usufruire del sussidio tutte le famiglie con bambini entro i 3 anni di età che frequentino un asilo nido sia privato che pubblico. Il bonus può però essere destinato anche all’assistenza domiciliare di quei bambini che presentano patologie croniche gravi. Non sono previsti limiti di reddito e l’erogazione del bonus nido va a esaurimento delle risorse. Vediamo quali sono le cose da sapere sul bonus nido e quali sono le novità a partire già dal 2019.

BONUS NIDO: CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA?

Esistono dei requisiti da rispettare per poter ottenere il bonus in questione. A poter richiedere il bonus asilo nido son i genitori in possesso di determinati requisiti: residenza in Italia; cittadinanza italiana o UE; permesso di soggiorno UE di lungo periodo; possesso carta di soggiorno per i familiari extracomunitari di cittadini dell’UE; possesso carta permanente per familiari che non hanno cittadinanza UE. A poter presentare la domanda deve essere il genitore che paga la retta del nido. Nel caso delle forme di assistenza domiciliare, deve abitare insieme al figlio.





Come vi abbiamo anticipato, la cifra annua erogata alle famiglie è pari a 1.500 euro da ripartire su base mensile. L’importo 136,37 euro al mese. Per le rette che risultino inferiori a questa cifra, l’importo mensile verrà rimodulato in quanto non può eccedere la cifra pagata dai genitori. Cosa importante da sapere è che, se si percepisce il bonus nido, non si può usufruire della detrazione fiscale.

Il bonus viene erogato fino a esaurimento dei fondi in base all’ordine di presentazione della domanda. L’erogazione avviene in base alle modalità richieste dal genitore che ha presentato la domanda. Chi sceglie il bonifico bancario deve presentare il modello SR163.

BONUS NIDO, COME FARE DOMANDA

La domanda per ottenere il bonus asilo nido può essere presentata online sul portale dell’Inps. Bisogna dunque essere in possesso di nome utente e password per l’accesso alla propria area personale. Per il 2019 le domande devono essere presentate entro e non oltre la data del 31 dicembre 2019.

Dunque per il 2020 non ci sono particolari novità relative al bonus nido, che rimarrà uguale al 2019 così da aiutare le famiglie nel sostenere questa spesa al fine di poter lavorare.





