Reddito di cittadinanza regali di Natale: si possono fare? Cosa si può comprare e cosa no?

Si possono fare i regali di Natale usando i soldi che si percepiscono per il reddito di cittadinanza? A un mese dal Natale, la domanda che molti si fanno è proprio questa. Cosa si può comprare con il credito che deriva dal Bonus Reddito di Cittadinanza? Come sempre bisogna stare attenti agli acquisti che si fanno, tenendo sempre in considerazione che si debba usare il denaro per comprare dei beni necessari e non qualcosa che sia un di più.

Nel caso di una famiglia ad esempio, i genitori potrebbero pensare di acquistare i doni di Natale ai loro bambini usando il credito presente sul conto del Reddito. E’ possibile quindi acquistare un giocattolo per i bambini utilizzando la carta del reddito di cittadinanza? Oppure è possibile usare i soldi per comprare un videogame, uno smartphone o un capo di abbigliamento? Possiamo rispondervi dicendo che non ci sono regole che lo vietano. Non c’è un regolamento in tal senso. Più in generale possiamo ricordarvi che esiste un elenco di beni non acquistabili per cui, tutto quello che non è presente in questa lista delle cose vietate, può essere comprato.

REGALI DI NATALE CON IL REDDITO DI CITTADINANZA: COSA SI PUO’ COMPRARE?

Che cosa non si può di certo comprare: gioielli (anche se di poco valore) e di articoli di pellicceria per tutto il resto è possibile, con criterio ovviamente, acquistare gli oggetti. E’ chiaro ad esempio che, come mostrato in queste settimane da Striscia la notizia, molte persone non hanno ancora compreso cosa si possa o non si possa comprare e spesso, avvallati anche dai negozianti, sono incentivate a comprare anche qualcosa che non si dovrebbe. Ma bisogna fare attenzione perchè qualora ci fossero dei controlli, si potrebbe rischiare di perdere il beneficio.

Possiamo consigliarvi di puntare magari sui libri, un regalo sicuramente sempre gradito per grandi e piccini che non richiede neppure una grande spesa, in ottica natalizia. A Natale fa sempre piacere ricevere un libro e visto che si immagina che chi ha questo benefit non abbia un lavoro e non possa quindi permettersi grandi acquisti di Natale, l’idea di un libro ( magari comprato anche nella settimana del black friday) potrebbe essere vincente.

REGALI DI NATALE: CON IL REDDITO NON SI POSSONO COMPRARE ON LINE

Altra cosa da ricordare è che il reddito non può essere speso on line per cui se immaginavate di fare i regali di Natale in questa modalità, dovrete cambiare i vostri piani.

Non solo regali di Natale con il reddito di cittadinanza. Da alcune ore sul web circolano domande in merito ad una presunta tredicesima connessa al reddito di cittadinanza che verrebbe distribuita dall’Inps agli aventi diritto nel mese di dicembre. Moltissimi beneficiari del del sussidio cercano informazioni sull’argomento e si chiedono se davvero ci sarà la tredicesima per chi prende il reddito di cittadinanza.

Nel caso in cui questo bonus dovesse esserci l’ammontare del sussidio raddoppierebbe poichè la tredicesima del reddito di cittadinanza dovrebbe funzionare come la tredicesima sulle pensioni e quella sugli stipendi.

In questo articolo vi parliamo anche di questo aspetto

Buoni acquisti a tutti. E per non sbagliare ricordare di consultare sempre la lista con gli acquisti vietati.