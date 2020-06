Prepararsi alla ripartenza post Covid con i corsi di formazione

Il mese di giugno per l’Italia segna un traguardo, o forse un punto di ripartenza. Dopo tre mesi di lockdown si torna a guardare al futuro. Ma nulla sarà come prima e questo, soprattutto nell’ambito del lavoro, lo si è capito da tempo. C’è chi è rimasto a guardare, c’è chi invece si è dato una sveglia, comprendendo che qualcosa si può fare. Il lavoro c’è, basta capire dove cercarlo. Se si pensa ancora a tutto quello che ruota intorno ai “classici impieghi” allora si è fermi mentre il mondo si evolve, a una velocità che non tutti comprendono.

Per chi invece vuole crescere, migliorarsi, aprirsi al nuovo che avanza, esistono infinite possibilità. E dal mondo del web, ad esempio, arrivano idee e consigli. Non solo per chi vuole lavorare in questo settore ma anche per chi deve lavorare in altri ambienti ma grazie a consulenze, corsi, webinar e molto altro, può apprendere anche stando a casa. Il lockdown ci ha dimostrato come il telelavoro abbia pregi e difetti ma anche come in Italia sia così poco sfruttato, a differenza di tanti altri paesi.

Molti imprenditori e dirigenti, ma anche liberi professionisti, hanno capito che si può fare tanto, anche senza andare in ufficio. E hanno persino proposto ai dipendenti corsi di formazione, corsi di aggiornamento, che hanno permesso, in questi mesi di “fermo”, di migliorare le proprie competenze. Sono webinar e corsi online che i professioni del settore studiano appositamente per ogni genere di figura professionale.

FORMAZIONE ON LINE: RIVOLGERSI A ESPERTI DEL SETTORE PER CRESCERE

E’ importante, quando si decide di partecipare a un corso di formazione online, scegliere bene, rivolgendosi a professionisti della formazione come Fiore Rosalba.

I corsi online promossi da enti accreditati come Fiore Rosalba si rivolgono a tutti: agli studenti che hanno appena terminato gli studi e devono capire come muoversi nel mondo del lavoro. Alle mamme che cercano di studiare anche stando a casa, impiegando al massimo il loro tempo per tornare il prima possibile nel mondo del lavoro. Agli imprenditori in cerca di consigli per migliorare le proprie aziende. Tutti corsi online che possono essere comodamente seguiti da casa. In questi tre mesi più che mai, abbiamo compreso quanto sia possibile studiare e lavorare anche stando nella propria abitazione. E possiamo continuare a farlo restando sempre sul pezzo.

CHE COS’E’ UN WEBINAR

Nel nostro linguaggio comune usiamo spesso termini in inglese “rubati” alla quotidianità dei paesi anglosassoni. Il termine webinar deriva dall’unione delle parole web e seminar. Si tratta di una modalità di insegnamento nuova, che permette a più persone di collegarsi via internet per partecipare a una lezione interattiva in un giorno e ora stabiliti. Durante la sessione, il partecipante ascolta il relatore che illustra slides e documenti in diretta.

Migliorarsi resta sempre una cosa fondamentale anche per chi vuole cercare un nuovo lavoro, per chi vuole migliorare la sua posizione. O anche per chi è in questo periodo complicato, alla ricerca del suo primo impiego. Queste settimane di incertezza possono essere sicuramente sfruttate per imparare. Con i corsi online, i webinar e le tante opportunità che il web dà, è davvero semplice farlo.

L’obiettivo è quello di comprendere che genere di talento si può avere e sfruttarlo. Come farlo? Ad esempio è fondamentale il personal branding, sono fondamentali le soft skills, la web reputation e l’ottimizzazione del profilo LinkedIn come messo in evidenza in una ricerca realizzata dalla società interinale Gi Group.