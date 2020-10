In questi giorni si sta tanto parlando di pensioni e proroga Opzione Donna fino al 2021. Il Governo sta dunque pensando di allungare di un anno la possibilità di andare in pensione in anticipo rispettando alcuni requisiti rivolti a determinate categorie di lavoratrici. Ma la proroga di un anno potrebbe non essere sufficiente, come sottolinea il CODS (Comitato Opzione Donna Social) che si augura qualcosa di meglio e risolutivo rispetto a una proroga di solidi 12 mesi che non garantirebbe grandi risultati e di fatto non risolverebbe il problema a monte (puntando a trovare una soluzione solo per l’immediato e non per il lungo periodo).

Pensioni news, proroga Opzione Donna fino al 2021: ma non basta?

Orietta Armiliato, amministratrice del Gruppo CODS, risponde in modo diretto al Governo che proprio ieri aveva fatto sapere di voler prorogare l’Opzione Donna fino a tutto il 2021. “Noi del Comitato Opzione Donna […] rappresentiamo oltre 6.400 donne Lavoratrici che meriterebbero un sistema più dignitoso di questo barbaro “di anno in anno” . […] Le analisi tecnico-economiche hanno certificato la sostenibilità dell’Opzione Donna perciò la si renda accessibile al 2023 così che sia possibile pianificare il proprio futuro con la dovuta serenità“.

Insomma il futuro è ancora incerto per quanto riguarda questa opzione per la quale, al momento, la proroga prevista è di 12 mesi (Opzione Donna consente alle donne di 58 anni – o 59 se autonome – di andare in pensione anticipata con 35 anni di contributi). Ma molto potrebbe ancora accadere visto che proprio in queste settimane la Riforma Pensioni è al centro delle priorità del Governo, impegnato anche su un’altra annosa questione, quella relativa al Coronavirus e alla diffusione dei contagi che continuano a crescere.

Pensioni news: cosa sapere su Ape Sociale

Anche l’Ape Sociale è in odore di proroga e potrà quindi essere utilizzata come strumento per andare in pensione fino al 31 dicembre 2021. Anche in questo caso, così come per l’Opzione Donna, misure e modalità di rinnovo dovranno ancora essere discusse. Con il rinnovo dell’Ape Sociale, nella pratica si potrà andare in pensione a 63 anni e 30 anni di contributi (36 anni per coloro che svolgono i cosiddetti lavori gravosi).

Stando alle ultime indiscrezioni, però, il Governo starebbe anche lavorando all’ampliamento delle categorie beneficiarie di questa opzione. Ampliamento chiesto a gran voce, negli ultimi mesi, dagli stessi sindacati nel tentativo di tutelare un sempre maggior numero di lavoratori che rischierebbero altrimenti di essere troppo penalizzati.