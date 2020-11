Pensioni dicembre 2020 e tredicesima: quando arriva il pagamento dell’Inps? E’ questa la domanda che si pongono tutti i titolari di pensione che attendono con ansia il prossimo mese per vedersi recapitare un assegno decisamente più cospicuo che prevede, appunto, anche la tredicesima come “piccolo” regalo natalizio. L’Inps ha già fissato modalità e date per il pagamento della pensione di dicembre 2020: si partirà già dal 25 novembre e anche questo mese, così come è stato per tutto l’ultimo periodo caratterizzato dal Covid, i pagamenti saranno scaglionati al fine di evitare assembramenti.

Pensioni dicembre 2020: quando arriva il pagamento dell’Inps?

Già a partire dalla mattinata di mercoledì 25 novembre, i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution e i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno ritirare la pensione allo sportello. Coloro che invece sono soliti ritirare la pensione alle Poste dovranno seguire un calendario ben preciso che seguirà l’ordine alfabetico, al fine di evitare troppi assembramenti in filiale.

cognomi dalla A alla B: mercoledì 25 novembre

cognomi dalla C alla D: giovedì 26 novembre

cognomi dalla E alla K: venerdì 27 novembre

cognomi dalla L alla O: sabato 28 novembre (solo mattina)

cognomi dalla P alla R: lunedì 30 novembre

cognomi dalla S alla Z: martedì 1 dicembre

Coloro che invece hanno scelto l’accredito sul conto corrente non avranno diritto al pagamento anticipato della pensione di dicembre che verrà erogata sul conto, come sempre, nel primo giorno utile del mese (quindi primo di dicembre). A partire da aprile, grazie a un accordo stipulato con Inps e Governo, Poste Italiane ha scelto di non concentrare il pagamento delle pensioni in un’unica data e così sarà ancora per lungo tempo, fino a quando cioè la situazione non tornerà alla normalità (e chissà che anche successivamente non si continui a optare per questa modalità).

Tredicesima dicembre: quando arriva il pagamento dell’Inps?

Il pagamento della tredicesima ai pensionati avviene insieme al pagamento della pensione, ossia il primo giorno bancabile. L’Inps provvederà dunque a erogarla a coloro che ne avranno diritto. Il bonus tredicesima 2020 è pari a 154,94 euro e spetta a tutti coloro che prendono fino a 6.695,91 euro. Nel caso in cui il titolare di pensione abbia anche altri redditi, la soglia massima di reddito si alza a 10.043,87 euro, oppure 20.087,73 euro nel caso in cui ci sia anche il reddito del coniuge da sommare.