Sarà un Natale decisamente più sobrio rispetto al solito, e ormai tutti gli italiani lo hanno capito. Pochi spostamenti, pochi pranzi in famiglia. Ma per salvare la shopping natalizio che rischia di andare in fumo a causa delle restrizioni per il Covid 19, il Governo ha pensato di introdurre il Bonus Natale 2020 o extra cashback dando la possibilità, a chi farà acquisti pagando con bancomat o carta di credito, di vedersi rimborsare fino a un massimo di 150 euro direttamente sul conto corrente entro la fine dell’anno. Importo, accredito e numero operazioni: scopriamo tutto quello che di interessante c’è da sapere su questa nuova misura pensata dall’Esecutivo.



Bonus Natale extra cashback: importo, accredito e numero operazioni

Come già anticipato, si potrà aspirare a un rimborso di massimo 150 euro pagando con carta e app. Il rimborso è infatti fissato al 10% della spesa totale sostenuta nel mese di dicembre per gli acquisti natalizi. Saranno esclusi dal calcolo gli acquisti fatti on line, varranno dunque solo quelli effettuati negli esercizi commerciali. Il rimborso potrà essere effettuato a tutti gli italiani maggiorenni che, nel mese di dicembre, avranno fatto almeno dieci acquisti pagando con bancomat, app o carte di credito per motivi personali e non per la propria azienda lavorativa. Superata la soglia dei dieci acquisti, in automatico si avrà diritto al 10% di rimborso sulla spesa effettuata.

L’accredito, stando alle prime indiscrezioni, avverrà direttamente sul conto corrente indicato per il bonifico entro la fine dell’anno. Il Bonus Natale 2020 o extra cashback dunque si presenta come una misura pensata per incentivare gli acquisti natalizi in un momento di grande difficoltà per le attività commerciali del nostro paese, duramente colpite da questa seconda ondata di Coronavirus. E allora, per invogliare gli italiani a comprare e, allo stesso tempo, combattere l’evasione fiscale riducendo l’uso del contante, il Governo ha pensato di introdurre questo nuovo bonus che varrà, con queste regole (dunque soglia di dieci acquisti e rimborso immediato) solo e esclusivamente per il mese di dicembre.

Dove viene accreditato l’importo restituito dal Governo?

Ottenere il bonifico direttamente sul conto corrente non sarà così complicato. Basterà infatti essere registrati correttamente sull’App Io della Pubblica Amministrazione. Durante la registrazione bisognerà fornire alcuni dati personali: il codice fiscale, gli estremi delle carte che vengono usate per i pagamenti on line, e il codice Iban da usare per ottenere il rimborso. Entro il mese di dicembre, gli iscritti riceveranno il rimborso del 10% sul totale degli acquisti effettuati e pagati elettronicamente.