Bonus asilo nido 2021 news, requisiti e come richiederlo

Ultime news in tema di bonus per il prossimo anno. Il Bonus asilo nido 2021 è stato confermato dalla nuova Legge di Bilancio che ha dunque prorogato questo incentivo a sostegno delle famiglie con bambini piccoli. Ovviamente, per usufruire di questa misura, occorre avere determinati requisiti. Non tutti insomma possono richiedere il bonus asilo nido ma soltanto coloro che rientrano in scaglioni precisi con caratteristiche fissate dal Governo. Scopriamo allora quali sono i requisiti necessari per usufruire di questo incentivo e come fare per richiederlo.

Le ultime notizie per le famiglie che vorranno chiedere il bonus asilo nido 2021.

Bonus asilo nido 2021 news: a chi è destinato?

Il bonus asilo nido 2021 è riservato alle famiglie con bambini da 0 a 3 anni ed è finalizzato al pagamento della retta di istituti pubblici e privati e al pagamento di servizi di assistenza a domicilio per minori al di sotto dei 3 anni affetti da patologie croniche. Un aiuto concreto, dunque, alle famiglie con bambini piccoli che molto spesso si trovano costrette ad affrontare spese elevate per gli asili dei figli. Il Bonus asilo nido 2021 può arrivare fino a un massimo di 3.000 euro, a seconda del modello Isee presentato al momento della richiesta. Nel dettaglio, gli importi nel dettaglio sono i seguenti:

3.000 euro per i nuclei familiari con modello ISEE di valore fino a 25.000 euro

2.500 euro per i nuclei familiari con modello ISEE di valore compreso da 25.001 e 40.000 euro

1.500 euro per i nuclei familiari con modello ISEE di valore superiore a 40.000 euro

Bonus asilo nido 2021 ultime notizie: come funziona

Il bonus asilo nido funziona a rimborso: significa che le famiglie, per usufruirne, devono assolutamente essere in grado di dimostrare, con la fattura o la ricevuta, che effettivamente sia avvenuto il pagamento della retta o l’accesso al servizio di assistenza a domicilio per i bambini con patologie croniche impossibilitati a frequentare. In assenza di documentazione, non sarà possibile accedere a questo prezioso incentivo.

Bonus asilo nido 2021 news: come richiederlo

Richiedere il Bonus asilo nido 2021 è semplice. Basta visitare il sito istituzionale dell’Inps e farne richiesta ufficiale, allegando la documentazione utile affinché l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale possa valutare se effettivamente esistano i requisiti considerati necessari per poter avere accesso al bonus in oggetto. Dopodiché, una volta ricevuto il via libera, sarà sufficiente presentare di mese in mese la documentazione che attesti gli effettivi pagamenti delle varie rati per poter ottenere parte della retta sostenuta per mandare il proprio figlio all’asilo o per usufruire di prestazioni a domicilio.