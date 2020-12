Bonus 2021: tutto quello che si può comprare con i bonus

Sarà un 2021 decisamente ricco di bonus da poter sfruttare per risparmiare sull’acquisto di una moltitudine di oggetti. I bonus 2021 insomma sono davvero tanti e vale la pena conoscerli per poterne eventualmente usufruire nel nuovo anno che è ormai alle porte. Dai materassi alle lavatrici, dai mobili agli smartphone, l’elenco di oggetti su cui si può risparmiare è piuttosto nutrito. Le detrazioni previste dal Governo per il 2020 che si sta chiudendo sono state, nella maggior parte dei casi, confermate. Un’occasione importante per vedersi rimborsare parte delle spese effettuate per la casa, per esempio. Ecco allora tutto quello che c’è da sapere sui bonus 2021 e su cosa poter acquistare risparmiando nell’anno che verrà.

Bonus 2021: mobili e elettrodomestici

Mobili e elettrodomestici continuano a essere nella lista degli oggetti su cui poter risparmiare. Il Bonus mobili ed elettrodomestici è infatti stato prorogato anche al 2021 e consente di ottenere una detrazione Irpef del 50% in caso, appunto, di ristrutturazione edile. Ma non pensate solo ai grandi lavori, i bonus appena menzionati possono essere sfruttati anche nel caso vogliate solo dare una rimodernata al vostro arredamento. Le detrazioni sono infatti valide per l’acquisto di comodini, materassi, apparecchi per l’illuminazione ma anche sedie, mensole e forni a microonde. La novità del 2021 è rappresentata dal fatto che l’importo detraibile massimo passa da 10.000 euro a 16.000 euro Iva inclusa. Per poter accedere ai bonus occorre essere in possesso di alcuni specifici requisiti. Il più importante è che i mobili e gli elettrodomestici debbano essere acquistati a seguito di una ristrutturazione e debbano essere nuovi.

Bonus 2021: voucher per l’acquisto di occhiali

Il Bonus occhiali è previsto negli emendamenti nella manovra 2021 e consente di ricevere un voucher di 50 euro erogato sotto forma di sconto direttamente al momento dell’acquisto. Non si tratta dunque di una detrazione fiscale da riportare nella dichiarazione dei redditi allegando ricevuta o fattura ma direttamente di uno sconto per coloro che devono acquistare occhiali da vista e lenti a contatto.

Bonus 2021: ecco il bonus Smartphone

Questo incentivo prevede la possibilità di ottenere uno smartphone gratis o un dispositivo dotato di internet in comodato d’uso gratuito per un anno, inclusi l’abbonamento a due quotidiani e l’app IO. Il bonus può essere richiesto solo da coloro che saranno in possesso dei requisiti e che si doteranno del sistema pubblico di identità digitale (SPID).

Vi ricordiamo tra l’altro che acquistando con le carte, dal bancomat alla carta di credito, avrete diritto, qualora raggiungeste la soglia limite dei sei mesi, al cashback di stato.