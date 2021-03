Riforma Pensioni 2021 ultime news: tutte le alternative a Quota 100

La Riforma Pensioni 2021 continua a tenere banco e il Governo è al lavoro per mettere a punto le nuove strategie in vista del 2022. Manca ancora un bel po’ alla fine di quest’anno, ma quel che per certo si sa è che Quota 100 andrà a tramontare con il 31 dicembre. E allora servono alternative da proporre a tutti quei lavoratori che sono prossimi alla pensione ma che, dal 1° gennaio del 2022, non potranno più sfruttare l’opzione Quota 100 per andarci. Al momento stanno fioccando le proposte: Quota 102, Quota 92, Quota 41 sono quelle più gettonate. Sono settimane intense per quanto riguarda le pensioni e i sindacati chiedono al Governo maggiori tutele per i lavoratori. A breve Governo e sindacati si incontreranno per trovare un punto di incontro sulle opzioni da sfruttare in alternativa a Quota 100. A oggi non c’è niente di concreto ma solo tante ipotesi: scopriamole di seguito.

Riforma Pensioni 2021: Quota 41 ipotesi più quotata

Al momento Quota 41 sembra poter essere l’alternativa più concreta. Prevederebbe la possibilità di pensionamento una volta raggiunti i 41 anni di contributi, per tutti i tipi di lavori e per uomini e donne indistintamente. Non ci sarebbero insomma step diversi ma tutti sarebbero trattati allo stesso modo: stessa età per andare in pensione e stesso numero di contributi. Al momento Quota 41 starebbe incontrando i maggiori riscontri positivi ma il Governo si riserverà nelle prossime settimane di valutare bene questa ipotesi.

Quota 92 in alternativa a Quota 100: ultime news sulle pensioni

Con Quota 92 si potrebbe accedere alla pensione con 62 anni di età e 30 di contributi. Ma non senza penalizzazioni. Il lavoratore dovrebbe accettare infatti di ricevere un assegno più basso: si parla per il momento di un 3%, percentuale che potrebbe anche alzarsi. I sindacati non sembrerebbero essere troppo convinti dalla proposta lanciata da Delrio. Bisognerà aspettare per conoscere eventuali sviluppi.

Riforma Pensioni 2021: Quota 102 strada percorribile?

Se Quota 100 consente di andare in pensione con con almeno 62 anni di età e 38 di contributi, Quota 102 prevederebbe la possibilità di farlo con 64 anni di età e 38 di contributi. Nei 38 anni di contribuiti si dovrebbero conteggiare non più di due anni figurativi (esclusi dal computo maternità, servizio militare e riscatti volontari) per premiare/incentivare il lavoro e non gli anni di permanenza nel sistema.

Insomma il capitolo relativo alla Riforma Pensioni è ancora da scrivere, e decisive potrebbero essere già le prossime settimane in cui il Governo potrebbe cominciare a tirare le fila su un argomento che interessa moltissimi lavoratori in Italia. Queste al momento le ultime notizie, vi terremo come sempre aggiornati sul tema.