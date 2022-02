Il caro Bollette fa paura, come risparmiare? Tutti i consigli

Sono diversi i fattori che hanno portato all’aumento delle bollette di luce e gas. Molti italiani si trovano già in difficoltà economica e questo, chiaramente, non aiuta. Si parla di aumenti che vanno dal 30 al 150% numeri che davvero, per tutte le famiglie, sono preoccupanti e fanno quasi paura. In pochi, però, sanno che ci sono in realtà alcuni accorgimenti che ci danno la possibilità di risparmiare su queste spese. Stiamo parlando di trucchi che riguardano le azioni quotidiane e che finora non avevamo ancora preso in considerazione. Infatti, seguendo tali consigli avrete modo di notare un’evidente riduzione di centinaia di euro nelle bollette di energia elettrica. Vediamo ora insieme questi accorgimenti che ci aiuteranno a risparmiare e faranno respirare il budget di famiglia.

Aumenti bollette di luce e gas: come si può risparmiare

Come risparmiare su bollette di luce e gas? Gli aumenti hanno, indubbiamente, generato una certa tensione nelle famiglie che hanno visto il notevole aumento delle spese previste per queste utenze. Qualche mese fa, si parlava dei bonus che avrebbero potuto aiutare a risparmiare qualcosina. Oggi, invece, vi segnaliamo questi importanti accorgimenti molto utili per affrontare al meglio gli aumenti delle bollette. Una ricerca condotta da Facile.it assicura che, modificando vari comportamenti in casa, si può davvero risparmiare centinaia di euro sul consumo di energia. Ecco i consigli da seguire.

Chiudere bene lo sportello del frigorifero e del freezer, tenere il frigo lontano dal muro di almeno una ventina di centimetri

In caso di sostituzione, preferire un frigorifero di classe A+ a quello di classe B.

Usare il forno a microonde, anziché quello tradizionale, per scongelare gli alimenti.

Fermare il ciclo della lavastoviglie prima che asciughi i piatti.

Usare la pentola a pressione invece di quella tradizionale.

Se si vuole comunque usare le pentole tradizionali, è necessario non dimenticare il coperchio.

Non fare scorrere l’acqua in bagno mentre ci si fa la doccia.

Scegliere con attenzione il programma da impostare con la lavatrice: ad esempio, preferire i lavaggi a 60°, anziché quelli a 90°.

Durante la stagione invernale, abbassare solo di un grado il riscaldamento in casa.

Spegnere completamente i riscaldamenti quando si è fuori casa.

Non sprecare gli effetti del condizionatore, programmando in modo accurato.

In caso di sostituzione, preferire il condizionatore di classe A+++ a quello di classe B.

Deumidificare, anziché raffreddare nella stagione calda

Spegnere le luci di casa quando non sono necessarie.

Preferire le lampadine a led.

Evitare lo stand by dei piccoli elettrodomestici: ad esempio, non bisogna lasciare il caricabatterie del cellulare attaccato alla presa quando non sta caricando.

Tutti questi consigli permettono di risparmiare dalle 5 alle 30 euro all’anno, per ognuna delle azioni indicate. In questi tempi, come si suol dire, tutto fa brodo ed è utile per il risparmio.