Angela Celentano possibile svolta vicina: si aspetta il risultato del DNA dall’Argentina

Dopo 27 anni potrebbe davvero arrivare la svolta: è Angela Celentano la ragazza rintracciata in Argentina? Le ultime notizie

Sono passati 27 anni da quando i genitori di quella che allora era solo una bambina, l’hanno vista sorridere per l’ultima volta. Sono passati 27 anni ma i genitori di Angela Celentano non si sono mai arresi e hanno sempre cercato di fare il possibile per scoprire dove fosse la loro piccolina. Oggi una donna che potrebbe vivere in qualsiasi parte del mondo, perchè di una cosa sono sempre stati convinti papà Catello e mamma Maria: Angela è viva. E dopo 27 anni, il caso della scomparsa di Angela Celentano, la piccola scomparsa sul Monte Faito a Vico Equense, nel Napoletano, potrebbe essere a una svolta. Il legale della famiglia ha infatti confermato che nei giorni scorsi è stato prelevato materiale genetico su una giovane argentina che potrebbe essere Angela. I genitori di Angela non si illudono ma questa volta, la pista seguita, è affidabile e ci sono anche delle somiglianze tra la ragazza e Angela.

Da 27 anni l’Italia intera è al fianco di questa famiglia con la speranza che davvero Angela sia ancora viva. I genitori della ragazza hanno sempre detto di non voler stravolgere la vita di Angela ma vogliono solo che lei sappia, quanto è stata amata e quanto è stata cercata, deve sapere chi è davvero e conoscere la sua storia.

Le ultime notizie sulla scomparsa di Angela Celentano: il dna dirà la verità

“Ci sono tanti elementi che ci fanno pensare che possa essere lei – spiega l’avvocato Luigi Ferrandino – ma non ci illudiamo e aspettiamo il riscontro scientifico“. E’ la pista sudamericana quella che stano seguendo i familiari di Angela e il team di esperti che lavora al loro fianco. Dopo 27 anni c’è una pista attendibile. La ragazza in questione, secondo quanto si apprende, dovrebbe avere la stessa età di Angela. Non solo, come ha confermato anche l’avvocato, ci sarebbe una grossa somiglianza fisionomica oltre alla coincidenza di una macchia sul dorso.

“Nei giorni scorsi un collaboratore del mio studio, in un Paese nordeuropeo, ha incontrato la ragazza sudamericana che sospettiamo possa essere Angela Celentano ed ha proceduto al prelievo del materiale genetico e a spedirlo al mio studio di Napoli”, afferma ancora l’avvocato Ferrandino, legale dei genitori di Angela, Catello Celentano e Maria Staiano. “Non appena ne sarò in possesso provvederò a inviarlo a uno dei laboratori di mia fiducia specializzati nella individuazione di profili Dna. Conto entro una decina di giorni di poter procedere al confronto del profilo genetico della ragazza sudamericana con il profilo dei signori Celentano”, ha concluso. Ora non resta che aspettare.