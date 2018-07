Una notizia di cronaca internazionale è questa mattina su tutti i siti di informazione e arriva direttamente dalla Cina. Poche le informazioni anche perchè come saprete, le comunicazioni non sono semplici, anche tramite social. Un‘esplosione ha scosso l’ambasciata americana a Pechino, in Cina. Secondo i media internazionali, lo scoppio è avvenuto davanti all’edificio e ha provocato un numero ancora imprecisato di feriti. Come riferito da alcuni testimoni, un uomo avrebbe cercato di lanciare una bomba artigianale oltre il recinto dell’edificio ma l’ordigno gli sarebbe esploso tra le mani. Nonostante si tratti di una notizia di un certo livello, per il momento ci sono davvero poche informazioni in merito. Secondo le poche informazioni che si hanno, due sarebbero i fatti: una esplosione e poi anche il gesto estremo di una donna che avrebbe cercato di darsi fuoco. I media cinesi in particolare non parlano della bomba ma della donna che voleva darsi fuoco. Le foto con le immagini del fumo però sono state diffuse sui social e non sembrano raccontare questi fatti ma ben altro. L’esplosione, secondo quanto riporta il New York Times, sarebbe avvenuta all’una del pomeriggio, ora locale, nella zona dove i cittadini cinesi aspettano in fila di poter presentare la richiesta di visto d’ingresso negli Stati Uniti.

PECHINO ESPLOSIONE DI FRONTE ALL’AMBASCIATA AMERICANA: LE ULTIME NOTIZIE

Il cinese Global Times ha riferito su Twitter che un testimone ha visto la polizia portare via una donna “che si era cosparsa di benzina” fuori dall’ambasciata.

Non è chiaro se questo episodio sia collegato con la bomba artigianale che l’uomo ha tentato di lanciare nei pressi della sede diplomatica.

Immagini e video postati su Twitter mostrano la zona circondata dal fumo con la polizia che crea un posto di blocco attorno a un veicolo.

Numerose le auto danneggiate all’esterno della cancellata del compound diplomatico. L’area è stata chiusa. Non si conoscono ancora le cause dell’esplosione, ma secondo alcuni testimoni un uomo avrebbe cercato di lanciare una bomba artigianale oltre il recinto dell’edificio ma l’ordigno gli sarebbe esploso tra le mani: lo riporta Radio Free Asia, secondo quanto scrive Hong Kong Free Press (Hkfp).