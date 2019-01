San Mauro Pascoli, bimbo scende dalla macchina: viene travolto e ucciso in un incidente

E’ davvero assurdo quanto accaduto poche ore fa in provincia di Cesena. La dinamica dei fatti è ancora al vaglio degli inquirenti che cercano di mettere insieme tutti i pezzi di questa storia. Un bambino di tre anni era in macchina con suo padre. Secondo quello che è il racconto dell’uomo, a un certo punto sarebbe sceso senza che lui potesse evitarlo. Il piccolo sarebbe poi stato travolto da un’altra vettura, che lo avrebbe centrato in pieno uccidendolo. E’ questa la prima ricostruzione dei fatti che ha ancora molte lacune: perchè il piccolo è sceso dalla macchina? Perchè quella sosta?

L’incidente si è verificato intorno alle 18 del 4 gennaio 2019 a San Mauro Pascoli, in provincia di Cesena. Il piccolo è stato soccorso subito dopo il sinistro e portato in ospedale ma per lui non c’è stato nulla da fare.

l padre, un senegalese di 40 anni, abitante con la famiglia (moglie e tre figli, la vittima è quello di mezzo) in centro a Savignano, era alla guida di una Audi A2 e stava percorrendo la provinciale 10 Cagnona, con direzione monte mare, quando all’altezza con l’intersezione con via Palmezzano ha accostato la vettura a destra, si è fermato ed è sceso per un’emergenza.

Il bimbo probabilmente non era legato al seggiolino.

E’ sceso dalla macchina e ha attraversato la strada provinciale.

I testimoni raccontano che una prima macchina ha fatto in tempo a schivare il piccolo mentre quella sopraggiunta successivamente non ce l’ha fatta. Il piccolo è stato portato in ospedale dove ha perso la vita. In ospedale ci sono anche il padre del bambino ferito lievemente e l’autista della vettura coinvolta che è ovviamente sotto choc.

Sul posto i carabinieri di San Mauro Pascoli e del Radiomobile di Cesenatico per ricostruire la dinamica.

