Cremona bimba di due anni morta in casa: il padre al suo fianco ferito

Ancora una notizia di cronaca nera sconvolge questa estate italiana. Le ultime notizie arrivano da Cremona: una bambina di due anni è stata ritrovata in casa morta. Al momento non si sa che cosa sia accaduto. Pare che al suo fianco ci fosse il padre, anche lui ferito ma non in modo mortale. Sono stati i soccorritori del 118, in seguito a una segnalazione a trovare in casa la bambina già morta. Vicino a lei c’era suo padre. L’uomo ha una ferita all’addome.

La prima ipotesi è che l’uomo, originario della Costa d’Avorio, abbia prima ucciso sua figlia e poi abbia tentato di togliersi la vita. Nelle prossime ore le forze dell’ordine ascolteranno la sua testimonianza per capire cosa sia successo in casa e se eventualmente ci possa essere anche un’altra pista.

BAMBINA DI DUE ANNI UCCISA A CREMONA: LE ULTIME NOTIZIE

Pare che la bambina fosse in casa del padre questo pomeriggio da sola. L’uomo infatti è separato da sua moglie. Secondo i vicini l’uomo potrebbe aver preso la sua bambina nelle ore di affido. Ma queste sono tutte ipotesi. Di certo le forze dell’ordine che stanno ascoltando anche la madre della bambina, avranno un quadro più preciso di quello che è successo e potrebbero avere anche un movente. Quale sarebbe il motivo che ha, o avrebbe spinto l’uomo a colpire sua figlia a morte? La pista porta ovviamente verso il movente familiare: l’uomo non avrebbe accettato la separazione da sua moglie. Si sarebbe vendicato quindi in questo modo?

I Carabinieri di Cremona, accorsi con tre pattuglie, hanno preso in consegna il padre e lo hanno portato in Ospedale, dove è attualmente piantonato in attesa dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. Sul posto anche la Scientifica che sta effettuando i rilevamenti del caso. Nelle prossime ore probabilmente si saprà qualcosa in più su questa ennesima triste storia di cronaca.