La piccola Jolanda morta a 8 mesi: fermato il suo papà

Sono ancora tutte da accertare le cause della morte della piccola Jolanda, probabilmente tra oggi e domani si avranno maggiori certezze. Ma sembra proprio che la piccola di 8 mesi, morta nell’ospedale di Noce Inferiore dopo esser arrivata lì tra le braccia dei suoi genitori, non sia morta a causa di una caduta o di un incidente. Sul corpo della piccola diversi lividi e lesioni. Ai segni evidenti si aggiungono le parole dei vicini che raccontano di liti e botte in quella casa. Le forze dell’ordine hanno quindi deciso di fermare il padre della piccola. Secondo chi indaga era grande il pericolo di fuga ed è per questo che il padre della piccola Jolanda è stato arrestato. La sua versione dei fatti e quella di Imma, la mamma della bambina, tra l’altro, non troverebbe corrispondenze il che lascerebbe pensare che qualcuno, in questa storia, stia mentendo. I due sono difesi per il momento, come riferisce Il Mattino, dallo stesso avvocato ma questa notte, pare che sia stato consigliato alla donna di trovarsi un altro legale visto che la sua versione e quella del marito erano diverse.

La famiglia di Jolanda vive a Sant’Egidio del Monte Albino (Salerno).

JOLANDA MORTA IN OSPEDALE A OTTO MESI: ARRESTATO SUO PADRE

L’uomo, secondo quanto hanno raccontano i vicini di casa della donna, avrebbe più volte picchiato lei. Sempre secondo i loro racconti il padre della piccola Jolanda di recente avrebbe anche lasciato la comunità dove era ricoverato per disintossicarsi. Tutte cose sulle quali le forze dell’ordine indagano per capire che cosa è successo la notte di sabato nella casa di questa famiglia. I genitori della bambina hanno lasciato anche il loro bimbo di due anni alla nonna, hanno poi dato dei nomi, chiedendo di parlare con queste persone per capire che genere di vita facesse la piccola. Ma a quanto pare, tutto quello che i loro conoscenti avrebbero raccontato, non depone a loro favore.

Nelle prossime ore si avranno maggiori dettagli circa questa indagini per capire che cosa è successo alla piccola Jolanda.