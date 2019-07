Milano, ragazzo trovato morto in una piscina comunale: è giallo

A Milano un ragazzo è stato trovato morto in una piscina comunale ed è giallo sulla dinamica dei fatti. Precisamente è accaduto nella zona a Sud della città, nella piscina pubblica Sant’Abbondio. Secondo quanto si apprende, verso le ore 3.20 qualcuno ha lanciato l’allarme contattando la polizia ma non si è ancora a conoscenza della dinamica dei fatti, così come non sono state chiarite le cause del decesso.

MILANO, RAGAZZO TROVATO MORTO IN UNA PISCINA COMUNALE: COSA E’ SUCCESSO?

E’ ancora avvolta nel mistero la vicenda del ragazzo trovato morto nella piscina comunale di Milano Sant’Abbondio, a Sud della città. Non si esclude alcuna ipotesi investigativa e si cerca di fare chiarezza sull’accaduto. Potrebbe essersi trattato di un bagno notturno avvenuto per divertimento tra amici. Dopodiché il giovane potrebbe essere annegato oppure potrebbe aver avuto un malore.

Non ci sono dettagli neanche su chi ha chiamato i soccorsi. Solamente nelle prossime ore si potranno chiarire tutti i dubbi relativi al decesso di questo ragazzo in piscina, di cui non si conoscono attualmente le generalità. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.