Monza, bimba di 10 anni fa uso di cocaina: genitori e medici sotto choc

A Vimercate, in provincia di Monza e della Brianza, una bimba di 10 anni faceva uso di cocaina senza che nessuno se ne fosse accorto. I genitori della piccola, ma anche i medici, sono rimasti senza parole quando hanno scoperto che la bambina faceva uso di sostanze stupefacenti. La bimba, che frequenta la quinta elementare, è stata portata al pronto soccorso in Brianza a causa di una crisi di nervi molto forte che ha preoccupato i genitori. Si tratta di una madre e di un padre senza particolari problemi, nessuno dei due fa uso di sostanze stupefacenti. Eppure la bimba, a soli 10 anni, faceva uso di cocaina.

MONZA, BIMBA DI 10 ANNI FA USO DI COCAINA: LA DRAMMATICA SCOPERTA DEI MEDICI E DEI GENITORI

Al pronto soccorso, dove era stata portata la bambina dalla sua famiglia, sono state effettuate le analisi del sangue che non hanno lasciato spazio a dubbi. La bimba, di soli 10 anni, aveva fumato spinelli arrivando poi a farsi di cocaina. Questa ha provocato molto probabilmente le crisi di nervi. Dal canto loro i genitori, rimasti increduli di fronte ai risultati delle analisi, hanno dichiarato di non essersi mai accorti di una cosa del genere.





La bambina ha raccontato ai medici di trovarsi spesso da sola, perché i suoi genitori erano a lavoro. E così se ne andava a spasso tranquilla, spendendo come meglio credeva i soldi della paghetta settimanale che le veniva data. In queste ore passate in solitudine ha fatto degli incontri sbagliati ed è finita nel vortice della droga. La bambina però non ha voluto fare i nomi di coloro che le hanno dato la droga, la cocaina, forse per paura.

LA BIMBA SI TROVA IN UNA COMUNITA’ PER MINORI

Attualmente la bimba di 10 anni, per riprendersi, è stata trasferita all’interno di una comunità di minori. Qui si procederà a curarla fisicamente ma soprattutto mentalmente, con un lungo lavoro dal punto di vista psicologico che coinvolge anche la sua mamma e il suo papà. Sicuramente il percorso che l’ha portata alla droga è il culmine di un disagio interiore che non è mai riuscita a manifestare.

E’ incredibile il fatto che degli spacciatori, di fronte ad una bambina di soli 10 anni, non si siano fatti scrupoli. Si tratta di un segnale davvero molto grave del disagio in cui versano ragazzini davvero giovani, o addirittura ancora bambini, che possono trovarsi di fronte persone disposte a tutto per i soldi.