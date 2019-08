Rapita e stuprata per giorni dal suo ex compagno: succede a Foligno

E’ una storia assurda quella che finisce oggi sulle prime pagine dei giornali on line. E’ la storia di una donna vittima di violenza. Una donna costretta a seguire il suo ex compagno per poi essere sequestrata e stuprata per giorni. E’ la storia di una donna che è stata portata da Siena a Foligno dove ha subito ripetute violenze. Il suo carceriere e aguzzino l’ex compagno.

La donna pare avesse lasciato il compagno, un irregolare albanese che non dovrebbe trovarsi in Italia. E’ stata sequestrata per tre giorni in un appartamento dove è stata costretta a subire violenze di ogni genere.

SEQUESTRATA E STUPRATA PER TRE GIORNI: RIESCE A SCAPPARE DAL SUO EX COMPAGNO

Ed è davvero incredibile il modo in cui la donna è riuscita a salvarsi e a permettere alle forze dell’ordine di rintracciare il suo ex compagno . La vittima di questa vicenda infatti era stata portata dal suo carnefice in macchina, presso l’outlet Castel Romano ma prima di arrivare, ha trovato il coraggio di buttarsi dalla macchina in corsa. Approfittando del fatto che in zona ci fossero molte persone ha quindi chiesto subito aiuto.

Non finisce qui. L’uomo infatti incurante del fatto che ci fossero diverse persone ad aiutare la donna, ha iniziato a picchiarla davanti a tutti. Sono intervenuti però sia dei passanti che delle guardie del centro commerciale che hanno bloccato l’uomo riuscendo a salvare la donna e farla uscire dalla macchina. L’albanese però è riuscito a scappare ma le forze dell’ordine erano già sulle sue tracce.

Nel frattempo la donna veniva soccorsa dalle forze dell’ordine e raccontava del suo ultimo anno complicato e difficile. Un anno durante il quale aveva subito violenze di ogni genere. Poi aveva cercato di allontanarsi dal suo ex compagno ma non era servito. Ed ecco l’ultimo episodio.

Le forze dell’ordine hanno rintracciato l’uomo e lo hanno arrestato. Al momento si trova nel carcere di Spoleto.