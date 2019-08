Manager italiano morto in crociera in Croazia: Eugenio Vinci è morto a causa dei gas di scarico?

Ci sono delle ipotesi riguardo il manager italiano morto in crociera in Croazia: Eugenio Vinci è morto a causa dei gas di scarico? Nella mattinata di ieri l’amministratore delegato del gruppo Tuo, il quale gestisce i supermercati Tuodì, è stato trovato privo di vita in una vasca da bagno. Vinci, 57 anni, originario di Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina, si trovava in crociera in Croazia e con lui c’erano la compagna, i figli e due coppie di amici. Nella notte di lunedì otto persone del gruppo hanno accusato dei sintomi da avvelenamento a seguito di una cena presso l’isola di Hvar. A stare in gravi condizioni sono i bambini, il figlio del manager e della compagna, di soli 8 anni, e la figlia di 11 anni della compagna di Vinci. Anche il resto del gruppo è ricoverato in ospedale ma non in gravi condizioni.

MANAGER MORTO IN CROCIERA IN CROAZIA: ECCO QUALI SONO LE IPOTESI SULLA SUA MORTE

Sulla morte di Eugenio Vinci, amministratore delegato del gruppo Tuo, indagano le autorità della Croazia. E’ stata disposta l’autopsia sul cadavere ed è stata aperta un’inchiesta per far luce sull’accaduto. Attualmente si ipotizza che lui e il suo gruppo siano stati avvelenati dai gas di scarico provenienti dai water o dai bocchettoni dell’aria condizionata. Si esclude invece, almeno per il momento, l’ipotesi di un’intossicazione alimentare. Infatti i bambini, che versano in gravi condizioni, non avevano mangiato nel ristorante. Solamente l’autopsia e i risultati degli esami potranno fornire dettagli certi sull’accaduto.





In ospedale è finito anche l’ex senatore Bruno Mancuso, in vacanza con il manager italiano. L’attuale sindaco di Sant’Agata di Militello ha parlato dell’accaduto a Repubblica. E’ stato lui a soccorrere Eugenio Vinci quando è stato rinvenuto nella vasca. Presentava delle ferite al torace e alla testa, che molto probabilmente si era procurato a seguito di una caduta dovuta al malore che lo ha colpito. Mancuso e Vinci erano amici da tempo, tanto che il sindaco lo ha definito “un fratello“. Anche l’ex senatore è ricoverato in ospedale in attesa delle dimissioni.

La morte di Eugenio Vinci potrebbe essere stata determinata dalla botta alla testa dovuta alla caduta. Si ipotizza che il manager si sia trascinato in bagno nella notte precedente al ritrovamento, perché non si sentiva bene. A questo punto sarebbe caduto perdendo la vita. Solo l’autopsia potrà però stabilire con certezza le cause del decesso. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti anche sulle condizioni di salute dei bambini.