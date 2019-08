Mestre, ragazzo di 19 anni travolto e ucciso dal treno: si teme un suicidio

Sembra che sia stata una decisione volontaria quella del ragazzo di 19 anni che si è gettato sotto un treno alla stazione di Mestre. E’ quanto si apprende dai media veneti che raccontano questa drammatica storia. Per il giovane non ci sarebbe stato nulla da fare: travolto e ucciso dall’impatto, a nulla sarebbero valsi i soccorsi. Stando a quella che è la prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo era in stazione insieme a sua madre. Aspettavano il treno insieme, seduti su una panchina. Improvvisamente il ragazzo si sarebbe alzato di scatto e con lo sguardo fisso verso la banchina, si sarebbe gettato dove stava passando il treno. Questa almeno sembra la dinamica anche confermata dai video della stazione. L’intento del giovane sembra esser stato quello di suicidarsi, al momento sembra si possa escludere l’incidente.

MESTRE TRAVOLTO E UCCISO DAL TRENO A 19 ANNI: POTREBBE ESSERE UN SUICIDIO

Il giovane è stato trascinato per oltre cento metri e probabilmente sono state per lui fatali proprio le ferite riportate. Pare che il ragazzo fosse a Mestre insieme a sua madre, dopo esser stato dimesso dall’ospedale in seguito a un incidente, nulla di grave. Il giovane aveva ricevuto l’assistenza medica e aveva poi chiesto di poter tornare a Pordenone, a casa sua. Ieri pomeriggio si trovava proprio alla stazione per far ritorno a casa. Ma purtroppo non tornerà a casa sua.

Nel pomeriggio di ieri quando era stata data la notizia di era parlato di un incidente ma questa mattina, su tutti i giornali veneti si legge del dramma. Pare proprio che il giovane abbia deciso in modo volontario di gettarsi sotto al treno.

La mamma del giovane è stata accompagnata poi in ospedale sotto choc per quanto era accaduto a suo figlio. Nelle prossime ore in ogni caso saranno ricontrollati tutti i filmati della stazione per capire se il giovane potrebbe esser stato colto da un malore e se non fosse sua intenzione buttarsi sotto il treno.