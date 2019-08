Dramma per Luis Enrique: morta la sua bambina di 9 anni. Il doloroso addio a Xana

Nessun genitore dovrebbe mai vedere morire il proprio figlio. E quando succede dopo una battaglia contro un brutto male, tutto è ancora più doloroso. Poche ore fa è arrivata la notizia della morte di Xana, la figlia di Luis Enrique. La bambina a combattuto la sua lotta contro il cancro ma alla fine il male ha avuto la meglio. La figlia dell’ex allenatore non ce l’ha fatta. Cinque mesi per provare a sconfiggere un cancro che però l’ha divorata e le ha spezzato la vita.

Quando Luis Enrique ha lasciato la guida della nazionale spagnola, era chiaro a tutti che purtroppo i problemi familiari di cui si era parlato fossero davvero grandi per far prendere una decisione di questo genere. E’ stato proprio lui ieri a scrivere quello che stava accadendo nella sua vita e in quella della sua famiglia.

DRAMMA PER LUIS ENRIQUE: MORTA A NOVE ANNI LA SUA PICCOLA XANA

Le parole del mister sui social:

Nostra figlia è deceduta questo pomeriggio all’età di 9 anni. Ringraziamo tutti per i messaggio d’affetto ricevuti durante questi mesi e apprezziamo la discrezione e la comprensione

E ancora:

Ringraziamo anche il personale degli ospedali di San Joan de Deu e Sant Pau per la loro dedizione e cura. Ringrazio i medici, le infermiere e tutti i volontari. Con una menzione speciale alla equipe di cure palliative di Sant Joan de Deu

Le dolcissime parole dedicate alla piccola:

Ci mancherai moltissimo, ma ti ricorderemo ogni giorno della nostra vita nella speranza che in futuro ci incontreremo di nuovo. Sarai la stella che guida la nostra famiglia. Riposa Xanita

Un dolore davvero immenso che nessuno può capire se non lo vive e le parole di Luis Enrique descrivono proprio quello che lui e la sua famiglia stanno provando dopo aver detto addio alla piccola.