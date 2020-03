Coronavirus ultime notizie 15 marzo: 368 morti solo ieri, superati i 20mila contagiati

Cresce ancora il numero degli italiani risultati positivi al nuovo coronavirus in Italia. Diretta della conferenza stampa come sempre alle 18 con il presidente della protezione civile Angelo Borrelli, accompagnato oggi da Brusaferro, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità . Purtroppo oggi arriva un dato che fa davvero molto male. Solo nella giornata di ieri infatti, ci sono stati 368 morti. Ricordiamo, come ribadito però più volte in tuttel e conferenze stampa che sentiamo giornalmente, che dovranno poi essere fatte le autopsie per capire se il coronavirus è stato il motivo principale del decesso.

I dati: sono complessivamente 20.603, con un incremento rispetto a sabato di 2.853, mentre il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 27.747. Il dato è stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile.

Sono 2.335 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 369 in più di ieri. Lo ha detto il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione Civile. Sono arrivate a 1.809 le vittime del coronavirus in Italia. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. In un solo giorno c’è stato un aumento di 368 morti. Sabato l’aumento era stato di 175.

Per la prima volta vittime anche in altre regioni: Calabria e Sardegna. “Nessuna parte del paese, nessun cittadino può sentirsi non coinvolto in questa sfida o esonerato” ha commentato Brusaferro ribadendo che se le misure date non saranno seguite si arriverà a scenari particolarmente critici anche in altre regioni di Italia. Brusaferro ringrazia tutti i medici, il personale sanitario, le persone che lavorano negli ospedali per il grande impegno di queste difficilissime settimane.

Borrelli ribadisce: “Limitare al massimo i viaggi, gli spostamenti, si esce solo per andare dal medico, per chi ha esigenza e a fare la spesa.”

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: I NUMERI DALLA LOMBARDIA

Complicatissima ancora la situazione in Lombardia. Poco prima delle 18 Gallera, in diretta FB ha comunicato quelli che sono i numeri della regione al 15 marzo 2020.

“I positivi sono 13.272, più 1.587, i ricoverati in ospedale sono 4.898, più 602 rispetto a ieri, c’è una crescita costante ma non esponenziale. In terapia intensiva aumentano solo di 25, 757 in totale, un dato molto più ridotto rispetto alla media di 45 ma non cantiamo vittoria, anche perché i decessi sono 1.218, con una crescita di 252“: lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera.

E’ Bergamo la provincia con più contagiati dal Coronavirus in Lombardia: 3.416 con un aumento in un giorno di 552. A Brescia i contagi sono 2.473 (+351), a Cremona 1.792 (227), a Pavia 722 (100), a Mantova 327 (60), Monza e Brianza 339 (+115). Nella città metropolitana di Milano i contagiati sono 1.750 (+200) di cui 711 in città (79), dunque con numeri in proporzione alla popolazione più bassi di altre zone.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: I DATI AGGIORNATI REGIONE PER REGIONE

Ecco i dati regione per regione

La Lombardia si avvicina ai 20 mila casi mentre l’Emilia Romagna supera i 3000 e il Veneto i 2000 ( si può però notare la differenza notevole tra i tamponi fatti in Emilia Romagna e quelli fatti in Veneto che sono superiori di tre volte).