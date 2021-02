Benno Neumair oggi si decide: potrebbe essere scarcerato

Aveva paura Madè, lei e i suoi genitori volevano che Benno si curasse ma il ragazzo non ha seguito i consigli della famiglia. E oggi la ragazza, ha ancora paura. Se Benno Neumair uscisse dal carcere, potrebbe farle del male. E’ questa la paura confidata nelle ultime ore dalla giovane dottoressa che teme anche per la sua di vita dopo la scomparsa e la morte dei suoi genitori. Il corpo di Laura Perselli, scomparsa il 4 gennaio 2021, è stato ritrovato mentre si cerca ancora di capire se “la macchia scura” vista nell’Adige corrisponda a un corpo e se il corpo possa essere quello di Peter Neumair. Si era parlato, nelle ultime ore, di un corpo già ritrovato, che doveva esser preso dal fondo del fiume ma in realtà, al momento, non c’è certezza che nelle acque ci sia un cadavere. Si continua a cercare e a lavorare, ma al momento di Peter Neumair nessuna traccia.

Benno Neumair potrebbe essere scarcerato?

Oggi il tribunale del riesame, valuta la richiesta dei legali di Benno di scarcerazione, attesa per le prossime ore la decisione. Benno potrebbe tornare libero? Di lui sappiamo ben poco al momento. Sappiamo che avrebbe pianto, apprendendo del ritrovamento del cadavere di sua madre mentre gli avvocati del ragazzo hanno smentito le altre indiscrezioni, come quella che raccontava della richiesta di un pettine per mettersi in ordine.

L’avvocato che assiste Madè Neumair ha fatto presente la paura e il turbamento della ragazza che teme di fare la fine dei suoi genitori. Toccherà quindi ai giudici decidere che cosa fare e se Benno potrà tornare o meno in libertà.

Nel frattempo le indagini vanno avanti. Il sospetto degli inquirenti è che Benno possa aver ucciso sua madre e suo padre in due momenti diversi. Approfittando dell’assenza di sua madre, che si trovava dalla nonna, avrebbe ucciso prima Peter. Una volta rientrata a casa la donna, avrebbe poi ucciso lei. Il fatto che Benno sapesse come sua madre era vestita quel giorno, sarebbe la dimostrazione del fatto che non l’ha vista uscire ma l’ha vista rientrare e sapeva quindi che abiti indossava.