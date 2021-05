Caso Denise Pipitone, parla la parrucchiera che ha fermato la ragazza che si chiama Denise (VIDEO)

Da questa mattina si cerca di capire che cosa sta succedendo in Calabria dopo la segnalazione di una parrucchiera che ha visto una fortissima somiglianza tra una ragazza di origini rumene e Denise Pipitone. Siamo a Scalea, in provincia di Cosenza. Ieri pomeriggio una parrucchiera vede una ragazza che a suo dire somiglia in modo incredibile a Denise Pipitone. La ferma per farle alcune domande, prova a chiederle qualcosa senza che lei sospetti nulla e chiacchiera qualche minuto con lei. Scopre che si chiama Denise, e resta parecchio basita, ma le fa anche delle domande sui suoi genitori e sulla sua vita. Poi contatta le forze dell’ordine per segnalare i fatti.

Parla la ragazza fermata a Scalea: “Non sono io Denise Pipitone”

La parrucchiera spiega: “Non sapeva di dov’era, ma era di Cosenza, Roma, Firenze, era romena“. Secondo quanto ha riferito la signora inoltre, quando ha chiesto alla ragazza informazioni sui suoi genitori, non le sarebbe sembrata molto sincera. Le avrebbe detto che sua madre è morta di recente ma secondo la parrucchiera il racconto non era quello di una ragazza che soffriva per una mamma che non c’è più, lei almeno, ha avuto questa sensazione.

Denise Pipitone ultime notizie: parla la parrucchiera che ha segnalato la ragazza che le somiglia

Diversi siti di informazione calabresi hanno ripreso le dichiarazioni della parrucchiera che ha avvisato le forze dell’ordine parlando della somiglianza tra la ragazza vista a Scalea e Denise Pipitone. Nella giornata di ieri, a quanto riferito ai microfoni tgcal24.it, Grazia Bonanno, parrucchiera di Scalea, e Francesca Sbaglia, titolare di un compro oro, avrebbero incontrato e parlato con una ragazza di nome Denise, fuori dalle loro attività commerciali.

Il video che circola sui social mostra le parole della parrucchiera che spiega che cosa è successo e che cosa ha chiesto alla ragazza che somigliava in modo molto forte a Denise Pipitone.

Questo il racconto della parrucchiera di Scalea che crede di aver visto Denise Pipitone. L’età delle due ragazze, secondo quello che è trapelato, coinciderebbe, ma al momento non ci sarebbero altre conferme in questa vicenda.