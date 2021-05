Da Pomeriggio 5 nuovi dettagli sulla macchina bruciata: è collegata a Denise Pipitone?

Non sembra essere una coincidenza, o forse potrebbe esserlo. E’ presto per dirlo ma pare proprio che le forze dell’ordine non lasceranno nessuna pista non controllata. Per questo motivo si cerca di capire a chi sia appartenuta la macchina ritrovata poche ore fa, ormai bruciata, a Mazara del Vallo. Una strana coincidenza: questo ritrovamento arriva pochi giorni dopo che il contenuto della lettera anonima inviata all’avvocato Frazzitta è stato reso noto, in parte. Si è parlato di un testimone che ha riconosciuto una macchina, quella che secondo lui è stata usata per rapire Denise Pipitone e per portarla lontana dalla casa della nonna. Una macchina che il testimone ha descritto, come ha descritto anche i nomi delle persone che erano insieme a Denise Pipitone, circa 2 ore dopo la sua scomparsa.

Da Pomeriggio 5 sono arrivati nuovi dettagli in merito a questa macchina che è stata ritrovata bruciata.

Una macchina bruciata a Mazara del Vallo: usata per il sequestro di Denise?

Barbara d’Urso ha spiegato ai suoi telespettatori:

Sono due immagini che vi mostriamo e vi spieghiamo perché. Perchè c’è una possibilità, un sospetto, che quella che è bruciata da tanto tempo potrebbe essere l’auto bruciata allora. Quella nella quale fu vista dal testimone la piccola Denise Pipitone insieme a tre persone.

L’inviata di Pomeriggio 5 che da giorni segue il caso sempre sul posto, a Mazara del Vallo, ha aggiunto:

Pare che siano state fatte, siano in corso ancora delle verifiche su quest’auto che è stata trovata, tra l’altro, in una delle zone dove noi siamo stati spesso. Si trova vicino via Rieti, che è una zona molto importante in tutta la storia di Denise Pipitone. E’ un’auto senza targa, parzialmente bruciata, di colore scuro. Gli inquirenti probabilmente vogliono capire se è un’auto utilizzata, magari, per il rapimento di Denise o è l’auto indicata nella lettera anonima che è stata inviata, qualche giorno fa, proprio all’avvocato Frazzitta, in cui una persona parla proprio di un’automobile

L’inviata di Pomeriggio 5 ha cercato anche di fare chiarezza sui nomi delle persone che sarebbero state viste in macchina da questo testimone che ha scritto la lettera anonima e ha raccontato: