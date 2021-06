La foto di Denise Pipitone oggi: ha una figlia ed è sposata, ma è lei?

Da Ore 14 arrivano altre notizie relative a quello che l’ex Pm Angioni ha raccontato oggi nello studio di Storie Italiane. Milo Infante conferma: mercoledì scorso, la dottoressa Angioni ha mandato questa fotografia e dei messaggi alla redazione del programma e anche all’avvocato Frazzitta. Nella documentazione c’è quindi questa foto che mostra quella che dovrebbe essere Denise Pipitone oggi. Una ragazza che sta bene, una ragazza che ha una sua vita ed è felice e che a quanto pare non saprebbe nulla della sua vita passata. Nella foto si vedono ( anche se per motivi di privacy ovviamente non si vedono i volti) la ragazza che sarebbe appunto Denise Pipitone, sua figlia e quello che dovrebbe essere il marito. La ragazza, seppur giovanissima, sarebbe quindi sposata e avrebbe un figlio, anzi una figlia. Si vede infatti che si tratta di una bambina.

“Devo dire che io ho visto la foto e la bambina ha una somiglianza incredibile alle foto di Denise Pipitone da piccola” ha detto Milo Infante nella puntata di Ore 14 in onda oggi su Rai 2. Il programma è tornato in onda oggi con il secondo speciale per occuparsi del caso Denise Pipitone e la notizia è davvero clamorosa.

Denise Pipitone ultimissime: oggi la foto di come sarebbe

Esiste quindi questa foto, che l’avvocato Frazzitta e anche Piera Maggio avrebbero visto. Una foto che mostrerebbe come è oggi Denise a 21 anni. Ma siamo davvero sicuri che si tratti della bambina scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo? Chi ha visto la foto appunto, dice che c’è una grande somiglianza, soprattutto tra la piccola, e Denise da bambina. L’ex Pm Angioni da Storie Italiane aveva anche detto che sa dove vive oggi la ragazza che crede essere Denise e che bisogna stare molto attenti visto che, chi conosce la verità su questa storia, potrebbe fare una mossa prima di tutti.