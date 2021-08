17 anni senza Denise Pipitone: l’iniziativa di mamma Piera Maggio

Domani sarà un giorno importante, come tutti gli anni del resto, per la famiglia di Denise Pipitone. Purtroppo al momento non arrivano notizie positive dalle indagini. Non ci sono novità in questa storia, anche se sembrava che un paio di mesi fa, fossimo molto vicini a una svolta, svolta che però non c’è stata e di Denise, al momento, nessuna traccia. Mamma Piera Maggio e tutte le persone che le sono vicine, hanno deciso di proporre una iniziativa per far si che il giorno della scomparsa di Denise Pipitone non passi inosservato, in questo anniversario che ancora una volta, non riporterà la ragazza a casa. “Questa sera MARTEDÌ 31 AGOSTO, sul davanzale della propria finestra deponi una candela o un lumino. Fai una foto e postala sui social con l’hashtag” ha scritto mamma Piera Maggio sui social, invitando le tante persone che sono vicine alla sua famiglia da sempre, a farlo.

In questi ultimi mesi della scomparsa di Denise Pipitone si è molto parlato, sembrava davvero essere vicina una svolta, il lavoro delle forze dell’ordine però, almeno per il momento, non ha portato a nulla di significativo, anche se va avanti. Per mamma Piera arriva un altro anniversario senza nessuna notizia di sua figlia.

L’iniziativa e il messaggio di Piera Maggio sui social: