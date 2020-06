La noce moscata ci aiuta a digerire: prepariamo la ricetta del risino con noce moscata, carote e cocco

La noce moscata un tocca sana che abbiamo forse dimenticato, ci fa notare Gianluca Mech da una delle ultime puntate di Ricette all’italiana e ci ricorda come in passato, veniva usata molto più spesso. In tempi molto lontani era fondamentale per le sue proprietà visto che andava a sostituire il frigorifero, essendo un ottimo antisettico. Oggi possiamo usarla per favorire la digestione, grazie alle sue proprietà infatti, fa davvero bene per chi vuole mangiare qualcosa di sano e facilmente digeribile. Vi suggeriamo quindi la ricetta che Gianluca Mech ha proposto in una delle puntate di giugno 2020 di Ricette all’Italiana.

Mech ci ricorda che la noce moscata è anche perfetta per chi ha bisogno di far si che fegato e reni si depurino. E per finire, concilia anche il sonno: se ne mettiamo un po’ anche nel latte, possiamo addormentarci prima. Prepariamo quindi la ricetta suggerita da Gianluca Mech: risino alla noce moscata, cocco e carote.

RISINO ALLA NOCE MOSCATA COCCO E CAROTE DI GIANLUCA MECH

E’ sicuramente una ricetta molto particolare quella suggerita da Gianluca Mech ma vi consigliamo di provarla. Tagliamo a cubetti le carote e le facciamo insaporire in padella con olio, sale e un pizzico di noce moscata. Per due persone, dobbiamo usare almeno 2 carote medie. Dopo qualche minuto aggiungiamo in padella anche l’uva passa. Cuociamo il risino, Gianluca Mech ha usato un suo prodotto ma possiamo usare del semplice riso. Poi a parte facciamo tostare del cocco grattugiato in padella. Scoliamo il riso e lo uniamo alle carote e all’uvetta. Mescoliamo per bene il tutto anche con il cocco. Impiattiamo e finiamo con un goccio di olio. La ricetta è servita.

Non ci resta che augurarvi un buon appetito.