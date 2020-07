Con cosa sostituire le uova nelle ricette dolci

Fare dolci che passione, ma ingredienti semplici come le uova spesso vengono sostituiti o cerchiamo un’alternativa valida che possa comunque dare il risultato sperato. Possiamo togliere le uova dagli ingredienti di una ricetta dolce per vari motivi, primo tra tutti l’allergia. Molte le persone allergiche o intolleranti alle uova che non possono mangiarle né assolute e né all’interno di preparazioni come creme e dolci. Vediamo come possiamo sostituire le uova nei dolci per avere lo stesso risultato. Per prima cosa cerchiamo di avere la ricetta giusta tra le mani e la quantità giusta delle uova che occorrono per il nostro dolce.

YOGURT, LATTE, BANANE E FECOLA PER SOSTITUIRE LE UOVA NEI DOLCI

Le uova possono essere adeguatamente sostituite con la fecola di patate, con yogurt, con il latte, con le banane. Vediamo le dosi giuste che possiamo utilizzare per sostituire le uova nei dolci per non sbagliare e fare un pasticcio. Per quanto riguarda la fecola di patate, o anche l’amido di mais, se volete usarla per i vostri dolci queste le dosi corrette per non sbagliare: un uovo equivale a due cucchiai di fecola di patate.

Se le uova preferite sostituirle con lo yogurt allora ecco le dosi: un uovo va sostituito con metà vasetto di yogurt (circa 60 g) del gusto che preferite, noi consigliamo quello bianco così da non alterare troppo il gusto del dolce.

Un’altra valida sostituzione delle uova nelle preparazioni dei dolci è il latte. Per un uovo la dose di latte è 50 ml e attenzione a non esagerare, potremmo avere un impasto troppo liquido.

Infine, sembrerà strano ma anche le banane possono essere utilizzate per sostituire le uova nelle preparazioni dei dolci. Mezza banana va a sostituire un uovo intero, con le sue proprietà è adatta a rendere l’impasto soffice e allo stesso tempo umido.

Con cosa sostituire le uova nelle ricette dolci ultima modifica: da