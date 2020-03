Facciamo il lievito in polvere in casa oppure usiamo ammoniaca o cremor tartaro per i dolci

Possiamo fare il lievito chimico in casa, in mancanza del classico lievito in polvere per i dolci possiamo infatti provvedere facendolo con le nostri mani. Questo e altri suggerimenti preziosi in questo periodo in cui non possiamo fare spesso la spesa e magari quando ci rechiamo nei negozi di alimentari o al supermercato non lo troviamo. Quasi tutti i dolci hanno bisogno del lievito e la ricetta del lievito chimico può esserci di grande aiuto. Come sappiamo si tratta di un agente lievitante secco che serve per far crescere in forno il volume di torte, ciambelle, plumcake, muffin e anche di alcuni biscotti, più che altro serve per rendere soffice l’impasto. Magari tante volte abbiamo avuto in casa le bustine verdi con dentro la polvere bianca e sottile che sembra zucchero a velo ma e adesso non ne abbiamo nemmeno mezza. Nessun problema perché conoscendo la composizione del lievito per dolci possiamo farlo in casa.

COME FARE UNA BUSTINA DI LIEVITO CHIMICO PER DOLCI IN CASA

In genere la bustina intera è la dose per una torta e per ottenerla dobbiamo utilizzare mezza dose di bicarbonato e mezza di aceto di mele (oppure succo di limone). Mescoliamo i due ingredienti insieme e possiamo versarli nella torta, nel dolce, come abbiamo sempre fatto nelle nostre ricette, quindi mettiamo il dolce in forno e il problema è svanito.

Potrebbe però capitare che il metodo non dia il risultato sperato, si consiglia quindi per aumentare l’efficacia del lievito fatto in casa di montare a lungo i tuorli con lo zucchero e anche di montare a neve gli albumi che saranno poi aggiunti con delicatezza al composto.

Se invece non vogliamo usare il lievito possiamo sostituirlo con l’ammoniaca, ovviamente l’ammoniaca per dolci, ovvero semplicemente carbonato d’ammonio. In genere le pasticcerie usano proprio questo come lievitante. L’ammoniaca però è adatta soprattutto per i biscotti e per la pasta frolla, regala friabilità ed è adatta per dolci di lunga cottura

Altro sostituto perfetto è il cremor tartaro: per ottenere una dose di lievito, quella di una bustina, uniamo 1/3 di bicarbonato e 2/3 di cremor tartaro che troviamo al supermercato o in farmacia. Indispensabile usare il bicarbonato per attivare il cremor tartaro. Non ci resta che prepara il dolce che preferiamo.