Gelato al cioccolato fatto in casa con la ricetta di Carmelo

Per lo spazio dedicato al gelato, in una delle ultime puntate della stagione di Ricette all’Italiana, il bravissimo Carmelo ha spiegato alla sempre attenta Annalisa come fare il gelato al cioccolato in casa. Una ricetta che si può preparare senza troppe difficoltà con ingredienti che si possono facilmente reperire. Un consiglio quindi, alla portata di tutti.

Non ci resta che prendere appunti per preparare con i consigli di Carmelo, il gelato al cioccolato fatto in casa. Per preparare questo gelato ci occorre comunque la gelatiera.

E per chi se li fosse persi, ecco i consigli di Carmelo per la preparazione dei ghiaccioli alla pesca.

DA RICETTE ALL’ITALIANA : COME FARE IL GELATO AL CIOCCOLATO IN CASA

Ingredienti: pasta di cioccolato fatta in casa ( pasta di cacao), latte fresco intero, panna fresca, zucchero e se si può anche della farina di carruba

Per preparare la pasta di cacao fatta in casa: cacao comune 300 grammi, zucchero 300 grammi e acqua 400 grammi. Con una planetaria mescoliamo per bene questi ingredienti.

Prepariamo quindi la base latte, che si compone con il latte fresco, la panna, lo zucchero e la farina di carruba. Dentro mettiamo anche la pasta di cacao che abbiamo preparato in casa. Meglio se la base latte è leggermente tiepida. Poi prendiamo il frullatore a immersione e mescoliamo il tutto per bene. Sarebbe bene farlo la sera prima in modo che gli aromi siano il giorno dopo al massimo della loro potenza.

Il giorno dopo quindi versiamo il nostro composto nella gelatiera. Il tempo di preparazione dipende dalla vostra macchina ma in generale bastano una trentina di minuti.

Il gelato fatto in casa si può conservare almeno per una settimana. Non sono state date nel corso della preparazione delle dosi precise per quello che riguarda gli ingredienti.