Prodotti De Nigris, tutta la bontà del made in Italy

Fondato in Italia nel 1889, l’acetificio De Nigris ha una lunga storia fatta di crescita, scelte e trasformazioni che lo hanno portato ad imporsi oggi come una delle aziende italiane più affermate e solide nell’ambito della produzione di Aceto, dal classico aceto di vino bianco e rosso all’aceto balsamico di Modena IGP, all’aceto di mele e melograno.

I prodotti disponibili sul sito www.denigris1889.com/selezioni-gourmet sono una conferma piena della molteplicità, genuinità e assoluta qualità che fanno del marchio De Nigris un sinonimo perfetto di specialità e di eccellenza italiana.

Ad animare tutto questo c’è una profonda passione per un mestiere portato avanti con impegno e competenza, seguendo una tradizione che si rinnova da tre generazioni sempre alla ricerca della migliore produzione possibile.

Riuscire a fare del proprio prodotto un’eccellenza significa, oggi, saper conservare e proteggere ciò che rende il proprio prodotto speciale, mantenendosi al passo con i tempi, aggiornandosi senza perdere valori e radici e rendendosi costantemente flessibili, per adeguarsi alle esigenze del mercato senza rinunciare alla propria unicità.

De Nigris è riuscita proprio in questo: ha aumentato le proprie vendite a livello internazionale senza rinunciare mai alla cura in ogni fase della produzione, per proporre un aceto impeccabile sia come qualità che come sapore.

Bontà e genuinità dei prodotti De Nigris

De Nigris lavora quanto di meglio propone la produzione alimentare made in Italy facendola arrivare in tutto il mondo.

I prodotti De Nigris riescono a coniugare gusto e sostenibilità scegliendo materie prime della massima qualità e operando in modo innovativo e rispettoso dell’ambiente, nella ferma convinzione che sia sempre possibile farsi promotori di un’economia trasparente, consapevole e sostenibile in ogni fase della produzione.

Per questo ogni prodotto De Nigris è doppiamente buono, nel gusto e nei valori che rappresenta.

Sapore e innovazione

Ciò che distingue la produzione De Nigris è la varietà dei prodotti disponibili che, in tema di aceto, riescono a soddisfare davvero qualsiasi esigenza, dall’uso quotidiano alla cucina gourmet.

Si spazia dall’inconfondibile aceto balsamico di Modena IGP, sempre più apprezzato nella cucina di tutto il mondo, ai più classici aceti di vino, di mele e di riso e ancora all’aceto di melograno.

Alle produzioni consuete si affiancano quelle più innovative, capaci di reinterpretare sulla tavola un classico della tradizione, rendendolo ogni giorno inedito e speciale.

Una delle più sorprendenti novità prodotte dall’acetificio De Nigris è rappresentata dall’“aceto da bere”, rivoluzionario ingrediente che ha saputo proporre sul mercato internazionale opportunità diverse, facendosi anche interprete delle più nuove tendenze inerenti salute e benessere.

MelaMadre è uno straordinario aceto pronto da bere che fonde le proprietà specifiche dell’aceto-madre con quelle di succo di mele 100% puro e da coltivazione biologica.

Privo di glutine, non pastorizzato e non filtrato, MelaMadre aiuta a mantenere un perfetto equilibrio glicemico e costituisce un valido aiuto in caso di diete dimagranti o di assidua pratica sportiva trasformando l’aceto in un alleato prezioso per il proprio benessere.