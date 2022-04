La friggitrice ad aria, come funziona: pro e contro

Sono sempre di più le famiglie che si affidano alla friggitrice ad aria per preparare dei piatti salutari, senza l’uso dell’olio fritto. Questo piccolo elettrodomestico permette, infatti, di friggere sfruttando le alte temperature. Per chi ama i fritti, ma vuole assolutamente evitarli, non può non affidarsi a questo utilissimo strumento che permette di cucinare senza unto e grasso, diverse pietanze. Non solo i piatti salati, anche quelli dolci possono essere preparati nella friggitrice ad aria. Ma come funziona? Quali sono i pro e i contro? Ecco la guida per utilizzare al meglio questo piccolo elettrodomestico da cucina, per valutare tutti i dettagli e scegliere anche quale modello acquistare perchè, come potrete immaginare, ce ne sono diversi, che hanno anche diversi prezzi.

Come funziona la friggitrice ad aria e cos’è

Una piccola macchina da cucina che dà la possibilità di cucinare senza friggere: la friggitrice ad aria. Un ottimo compromesso per portare sulle vostre tavole dei piatti salutari e deliziosi. Entra in funzione sfruttando il calore che si accumula nella camera di cottura. Infatti, non avrete bisogno di usare l’olio come vettore di calore. L’aria riscaldata, che circola a un’elevata velocità, permette di preparare i piatti con una cottura uniforme. Gli alimenti, inseriti al suo interno, sono totalmente circondati dal vettore di calore. Chi usa la friggitrice ad aria per cucinare assicura come risultato una pietanza croccante fuori e morbida dentro. Per un piatto perfetto, molti consigliano di spruzzare un po’ di olio sopra gli alimenti.

Quale friggitrice ad aria acquistare? Modelli e prezzi

Prima di acquistare una friggitrice ad aria vi consigliamo di tenere in considerazione tutti questi dettagli. In commercio troviamo vari modelli, che possono avere caratteristiche differenti. Particolare attenzione deve essere riservata a ciò che ognuno di essi può garantirvi, tenendo conto delle esigenze vostre e della vostra famiglia. Per quanto riguarda i prezzi, per i modelli più piccoli non dovrebbero superare i 100 euro. Come tutte le cose, meno comodità hanno meno costano. Per un elettrodomestico super performante e ricco di funzioni, i costi possono anche superare i 200 euro, invece. Bisogna tenere conto del fatto che esistono, ad esempio, quelli a una sola resistenza e quelli a doppia resistenza. I secondi, come si può immaginare, sono più comodi da usare e più costosi. Vediamo ora insieme tutte le caratteristiche che non devono mancare.

Deve almeno raggiungere la temperatura di 200 gradi.

Deve essere provvista di un cestello con una capacità ideale per il numero dei componenti della vostra famiglia. Ad esempio, un cestello da un litro è perfetto per chi vive da solo o in coppia.

Deve esserci la funzione per regolare la temperatura.

Deve essere abbastanza potente, se avete poco tempo per cucinare. In questo caso, il pre-riscaldamento avviene in pochi minuti.

Deve esserci il timer, ma non è essenziale. In alternativa potete usare la sveglia del proprio smartphone.

Friggitrici ad aria, quali sono i pro e i contro

I punti di forza delle friggitrici ad aria sono abbastanza chiari. Sicuramente è la soluzione adatta per evitare di mangiare il fritto, che non fa assolutamente bene alla salute. Le pietanze, cucinati nei tempi e con le temperature giuste, saranno croccanti e morbidi. Ciò che potrebbe, invece, farvi desistere dall’acquistarlo è il suo consumo elettrico, compreso tra gli 800 e i 2.000 watt. Va, però, considerato che risparmierete su altro: sulla salute prima di tutto e sull’acquisto dell’olio.

