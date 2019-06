Ricette Cotto e Mangiato, facciamo il dessert con fragole e meringhe

Sono tantissime le ricette dolci di Cotto e Mangiato da provare e oggi 7 giugno 2019 la ricetta di Cotto e Mangiato con le fragole è senza dubbio una vera delizia. Le fragole con le meringhe, una ricetta dolce di Tessa Gelisio così semplice ma a cui non avevamo mai pensato. Prima di tagliare le fragole però queste vanno pulite ed è un errore farlo come faremmo con altri tipi di frutta. Le fragole sono molto delicate, si rovinano facilmente ma c’è un modo per non alterare il sapore, per non sciuparle e lavarle in modo perfetto. Cliccate qui per lavare le fragole con il vino, saranno buonissime e pulitissime. Procediamo poi con la ricetta di Tessa Gelisio, una delle ricette Cotto e Mangiato da non perdere, le golose fragole con le meringhe.

COTTO E MANGIATO LA RICETTA DELLE FRAGOLE CON LE MERINGHE

Ingredienti per il dolce con le fragole di Cotto e Mangiato: 500 g fragole, meringhe secche, zucchero

Preparazione fragole e meringhe, il dessert di Tessa Gelisio: laviamo le fragole ma con attenzione per non rovinarle, qui trovate i passaggi giusti per lavarle. Teniamo da parte qualche fragola intera. Tagliamo il resto delle fragole a dadini e le mettiamo in una ciotola, condiamo con due cucchiai di zucchero semolato e aggiungiamo i semi di un baccello di vaniglia. Mescoliamo sempre con delicatezza per non rovinare le fragole e lasciamo da parte solo qualche minuto.

Sbricioliamo le meringhe bianche in modo grossolano. Abbiamo bisogno delle coppette ma possiamo anche usare dei bicchieri; alterniamo le fragole con le meringhe secche che abbiamo sbriciolato. Decoriamo ogni coppa con una meringa intera e una bella fragola intera. Non c’è dessert più facile e fresco di questo da realizzare, bastano pochi minuti e avremo una merenda o anche una colazione estiva perfetta. Ovviamente come dopo pranzo o dopo cena le fragole non possono mancare.