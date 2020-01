La ricetta della torta banana e cioccolato di Guido Castagna, ricette dolci La prova del cuoco

A La prova del cuoco oggi 10 gennaio 2020 è tornato Guido Castagna e con lui le ricette dolci, oggi la ricetta della torta banana e cioccolato. E’ una torta banana e cioccolato ma come sempre non è una ricetta semplicissima anche se con i vari passaggi suggeriti possiamo provarla a fare anche noi a casa. La base è fatta con i biscotti ma possiamo anche usare la pasta frolla, scegliamo noi. Poi la gelatina e la mousse e infine completiamo la torta di Guido Castagna. Di seguito le dosi di tutti gli ingredienti e la preparazione, non perdete le altre ricette dolci in tv; intanto ecco la ricetta della torta banana e cioccolato di Guido Castagna.

RICETTE DOLCI LA PROVA DEL CUOCO OGGI 10 GENNAIO 2020 – LA RICETTA DELLA TORTA BANANA E CIOCCOLATO DI GUIDO CASTAGNA

Ingredienti – Base: 200 g biscotti o frolla, 80 g cioccolato gianduia – Gelatina: 200 g banane, 30 g zucchero di canna, 4 g gelatina, 5 g succo di limone – Mousse: 500 g panna, 100 g cioccolato bianco, buccia di lime – Scaglie di caramello, cacao in polvere, fettine di banana





Preparazione: iniziamo dalla base e frulliamo benissimo i biscotti, otteniamo una farina a cui uniamo il cioccolato gianduia fuso, mescoliamo e versiamo nell’anello coperto alla base con la carta forno. Compattiamo con cucchiaio e mettiamo in frigo pochi minuti, facciamo indurire.

Passiamo alla gelatina e in una ciotola mettiamo la banana a pezzetti, lo zucchero di canna, il succo di limone e la scorza grattugiata del limone, frulliamo con il mixer a immersione e aggiungiamo la gelatina reidratata nell’acqua e poi sciolta nella stessa acqua. Versiamo tutto nell’anello del diametro della torta e congeliamo.

Passiamo alla ganache e facciamo bollire la pana con la buccia di lime grattugiata. Togliamo dal fuoco e uniamo il cioccolato tritato, mescoliamo e facciamo sciogliere del tutto il cioccolato. Facciamo raffreddare in frigo e montiamo con le fruste. Versiamo nella sacca e poi mettiamo in frigo qualche ora.

Disponiamo il disco di gelatina sulla base di biscotti, copriamo con spuntoni di ganache e completiamo con la banana caramellata, foglie di menta e scaglie di caramello.