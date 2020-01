La ricetta dei maritozzi di Sal De Riso, a La prova del cuoco il dolce con sorpresa

Favolosa la ricetta di Sal De Riso dei maritozzi de La prova del cuoco oggi 14 gennaio 2020, la ricetta dolce che piace a tutti. I maritozzi di Sal De Riso con un ripieno di crema pasticcera e di panna montata ma il maestro aggiunge anche dei consigli per fare dei dolci davvero eccezionali. A La prova del cuoco oggi nessuno resiste alla ricetta di Sal De Riso per fare i maritozzi con panna e crema. I maritozzi di De Riso vanno pennellati con lo sciroppo di zucchero per creare l’effetto lucido ma anche per trattenere lo zucchero a velo con cui vengono spolverati. Per le ricette dolci La prova del cuoco Sal De Riso crea una torta di maritozzi decorando gli spazi nel vassoio con ciuffi di panna. Ecco la ricetta dei maritozzi di Sal De Riso per La prova del cuoco del 2020.

RICETTE DOLCI SAL DE RISO, LA RICETTA DEI MARITOZZI CON PANNA E CREMA DA LA PROVA DEL CUOCO OGGI 14 GENNAIO 2020

Ingredienti maritozzi di Sal De Riso – per l’impasto: 250 g di acqua, 50 g di lievito di birra, 35 g di miele di acacia, 120 g di zucchero, 1 kg di farina 00, 300 g di uova intere, 120 g di tuorli, 220 g di burro, 16 g di sale, scorza di limone grattugiata e vaniglia q.b.

Per farcire: crema pasticcera, panna montata e zucchero vanigliato

Per la crema pasticcera: 350 g di latte, 150 g di panna, 180 g di tuorli d’uovo, 150 g di zucchero, 35 g di amido di mais, 1 bacca di vaniglia, 2 g di sale, buccia di 3 limoni





Preparazione maritozzi La prova del cuoco: impastiamo nella planetaria o anche a mano l’acqua 30 gradi con il lievito, il miele, lo zucchero, il limone grattugiato, la polpa della bacca di vaniglia, le uova intere e la farina. Otteniamo un composto liscio. Uniamo la metà dei tuorli, il sale, il burro morbido a pezzetti e anche il resto dei tuorli. Impastiamo e otteniamo un impasto liscio che copriamo con la pellicola e facciamo lievitare 2 ore schiacciando la pasta per due volte.

Formiamo le palline da 40 g e copriamo ancora, facciamo lievitare a una temperatura di 28 gradi, devono raddoppiare il loro volume. Riavvolgiamo le palline dando una forma leggermente ovale, disponiamo i maritozzi sulle teglie da forno e facciamo lievitare ancora a 28 gradi.

Spennelliamo per due volte con lo sciroppo di zucchero e mettiamo in forno a 200 gradi per 7 minuti. Facciamo raffreddare subito.

Bolliamo il latte e la panna della crema con la bacca di vaniglia e la buccia di tre limoni. Mescoliamo i tuorli con lo zucchero, l’amido e il sale. Aggiungiamo latte e panna bollente, cuociamo la crema e facciamo lievitare. Tagliamo a metà e farciamo con uno strato di crema e poi con la panna montata, chiudiamo e completiamo con lo zucchero a velo.